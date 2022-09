La oposición en el Ayuntamiento de Madrid, liderada por Más Madrid y el PSOE, ha reprochado al alcalde José Luis Martínez-Almeida en el Pleno municipal varios proyectos que prometieron concluir en el pasado mandato. De 2015 a 2019 gobernó Manuela Carmena con el apoyo del PSOE. Se comprometieron por escrito a resolver problemas que aún siguen de plena actualidad y que cargan al actual regidor.

En la sesión plenaria de este mes de septiembre se han escuchado críticas como que no se ha ejecutado el soterramiento de la carretera A-5. Cabe recordar que Ahora Madrid y PSOE pactaron intervenir en este punto de la ciudad para resolver la el problema poniendo semáforos. Sin embargo, esa solución se demostró insuficiente. Tras la llegada de PP y Cs a Cibeles, la izquierda exige nuevos remedios a un punto negro en la circulación de la capital. Los vecinos de Carabanchel exigen una intervención urgente en forma de soterramiento y ahora PSOE y Más Madrid quieren captar sus votos.

Por otra parte, la concejal socialista Enma López, portavoz en materia presupuestaria, ha afeado que no se ponga en marcha «el IBI social», es decir, tipos especiales del impuesto sobre bienes inmuebles para familias desfavorecidas. Se trata de un proyecto que ya se plasmó negro sobre blanco en los acuerdos de los de Pedro Sánchez con Manuela Carmena. Sin embargo, no consiguieron avances significativos. Ahora, el Gobierno municipal actual destaca que ha impulsado la nueva tarjeta familias, un carnet con el que facilitan el acceso a productos básicos a los más desfavorecidos de la ciudad, más de 50.000 personas.

Suciedad

Otro dardo frecuente de varios ediles a Almeida es la limpieza. Durante los cuatro años de Gobierno de Carmena se trató de poner solución a este problema. Prometieron romper con los contratos de Ana Botella, pero no lo consiguieron. «No lo dudéis, con o sin acuerdo, vamos a limpiar Madrid», prometió la concejal Inés Sabanés en 2015. Al final, Almeida ha firmado nuevos contratos incrementando el gasto hasta los 1.700 millones de euros, con 2.000 operarios más. Aunque la oposición dice que la ciudad está sucia, la encuesta oficial del Consistorio marca que este problema ya no es el primero de la lista de preocupaciones.

Además, a lo largo este mandato se pondrán en marcha siete contratos. Para el contrato de Limpieza de Espacios Públicos, el más cuantioso, se subió en un 45% respecto a los pliegos anteriores; el de Limpieza de Zonas Verdes, aumentó casi un 53% y el del Servicio Público de Limpieza Urgente (SELUR) multiplicará por 2,5 su presupuesto actual. Además, se han elaborado nuevos contratos como el de Interbloques (13 millones anuales) y el de Conservación de Áreas Infantiles, de Mayores y Deportivas (9,4 millones).

Otra crítica del último pleno, en este caso del grupo mixto de concejales carmenistas, viene a raíz del caso de los pisos vendidos a fondos de inversión. El ex concejal de Urbanismo reclama que se vendan a los inquilinos. Sin embargo, durante cuatro años Ahora Madrid no dio pasos en ese sentido, ya que, según Cibeles, es imposible de cumplir en términos legales. Entre otras razones, se aprobaron normas a instancias de la izquierda para que la Empresa Municipal de Vivienda no pueda vender activos. Además, hay pisos en los que ha cambiado el inquilino y no se podría echar a los nuevos para vender el piso al primer residente.

En otro orden de asuntos, la oposición critica a Almeida por dejar sin gastar millones de euros del presupuesto. Se trata de una crítica que deja anonadada al Ejecutivo local de PP y Cs, que recuerdan que Carmena sólo ejecutaba porcentajes irrisorios de sus previsiones. Por ejemplo, el 40% de las inversiones. La edil del ramo, Engracia Hidalgo, ha puntualizado que 2021 ha sido el año récord en ejecución en términos absolutos y, por tanto, a la Corporación anterior le sobraba mucho más dinero por ejecutar.