Marta Rivera de la Cruz: «Sánchez ha hecho de la mentira el ingrediente principal de su gestión»

«Sánchez es un presidente agotado y sin crédito personal, que ha hecho de la mentira el ingrediente principal de su gestión. Sánchez defiende estos días [en sus entrevistas] la mentira como herramienta de gobierno». Así ve Marta Rivera de la Cruz al presidente del ejecutivo y líder del PSOE. En una entrevista en HOY RESPONDE de OKDIARIO, la número dos de la lista de Alberto Núñez Feijóo al Congreso por Madrid afirma: «Han conseguido que nos creamos antes a un prófugo de la justicia como Puigdemont que al Gobierno».

Junto al PSOE y Sánchez, Marta Rivera de la Cruz se fija en Sumar y Yolanda Díaz: «Sumar es Podemos pasado por una purga». En su opinión, las propuestas de Sumar (como la de expulsar periodistas de la profesión o los 20.000 euros para jóvenes de 18 años), siendo peligrosas e inconsistentes, definen bien, sobre todo, el carácter de los socios de Sánchez, incluidos los independentistas catalanes y «Bildu y alrededores». Y define bien lo que hay en juego el 23J: «No hay otra forma de asegurar que la realidad de España será distinta después del 23J que no sea votar al PP».

Hablando de los socios de Sánchez, Marta Rivera de la Cruz define como «anomalía democrática considerable» la situación del español en las escuelas catalanas: «Se ha dejado hacer. No se cumple la ley. Los ciudadanos deben sentirse amparados. No podemos pedirles a las familias que piden español para sus hijos que se conviertan en héroes señalados en sus colegios, en sus pueblos…». Y promete: «Dotaremos de medios a la Alta Inspección Educativa del estado para hacer cumplir la ley. Los ciudadanos deben tener el amparo legal y moral también de su gobierno». Y añade, alguien como ella que aprendió y habla gallego y que defiende el «bilingüismo cordial» de Feijóo: «El mejor regalo que se le puede hacer a un niño es asegurarle que saldrá de la escuela dominando una lengua que hablan más de 500 millones de personas y que le permitirá moverse y trabajar».

Marta Rivera de la Cruz (Lugo, 1970) fue la gran sorpresa de la lista ‘madrileña’ de Feijóo. La organización de Isabel Díaz Ayuso está volcada en el 23J. Recuerda la candidata que estaba en un Consejo de Gobierno y que fue la presidenta madrileña la que le advirtió que le estaba sonando el teléfono y le sugirió que lo cogiera: «Vi que era Feijóo. Lo cogí, me lo dijo y hubo un silencio de película». «Déjame que digiera esto», le contestó. Entre gallegos en Madrid andan los dos primeros puestos de la principal lista del PP al Congreso. «Es un orgullo», confiesa Marta Rivera de la Cruz. «Soy una madrileña de Lugo, que vuelvo mucho por allí por mi familia», señala.

Marta Rivera de la Cruz defiende la necesidad de un ministerio de Cultura con entidad propia como ha anunciado Feijóo: «La gran aportación de España al mundo es nuestra cultura y nuestro idioma. La cultura debe sentarse por sí misma en el Consejo de Ministros sin ser la hermana pobre de otro ministerio. Tenemos que liderar la generación de contenidos en español. Ha de ser una baza económica y comercial y promover el uso del español como idioma de la ciencia y de encuentros internacionales».

El PP de Feijóo, piensa, además, en una política y acción cultural que responda proactivamente a la leyenda negra. Habla Marta Rivera de la Cruz del absurdo de haberla comprado sin resistirse apenas e, incluso, llegando al punto de pedir disculpas. Describe en la entrevista las enormes diferencias que el «encuentro», «descubrimiento mutuo», «hermanamiento», en definitiva, la colonización española en América y en el mundo, tuvo respecto a las de otros países: desde el mestizaje a la educación, la sanidad, las universidades o los derechos de los indígenas. «La culpa de la leyenda negra la tenemos los españoles por no confrontarla. Hay que hacer un cortafuegos para contar realmente cómo fue aquello», afirma.

Marta Rivera de la Cruz define en la entrevista los ejes básicos de la política cultural de Feijóo y remarca la necesidad de que, por fin, haya en España una Ley de Mecenazgo bien trabajada «con transversalidad» desde distintos ministerios, que ayude, además, a cambiar la percepción social del mecenas o donante, siempre bajo sospecha de la izquierda, como en otros campos (que se lo digan a Amancio Ortega). «Aquí se sospecha automáticamente de él», señala. «Pero el donante quiere simplemente -añade- devolver a la sociedad lo que le ha dado. El mecenazgo no sustituye a la actividad del estado. Tiene que complementarla e incentivarla».

Para Marta Rivera de la Cruz el balance cultural del sanchismo es: «Muchos fuegos artificiales y promesas en el aire con cuatro ministros en cinco años». ¿El mundo de la cultura en España es de izquierdas?, le preguntamos. Reconoce que buena parte de los creadores lo son, pero -constata- que «la cultura va mucho más allá de los creadores». Marta Rivera de la Cruz tiene claro que «lo que voten los creadores no puede ser el eje de una política cultural». «La cultura -afirma- es un ecosistema en el que conviven los creadores, las industrias y los públicos».

Le preguntamos: «¿Qué le sugiere a la escritora Marta Rivera de la Cruz el personaje de Pedro Sánchez?» Contesta: «Nada. No me resulta interesante para la ficción. Literariamente los personajes tan egocéntricos como Sánchez son poco atractivos». Marta Rivera de la Cruz cree que volverá a la literatura tarde o temprano. Reconoce echarla de menos «por la libertad que tienes», pero no se hace la víctima: «Nadie me obliga a estar aquí». Y, así, entre realidad y ficción, política y literatura, recuerda lo que un día le dijo Luis Landero: «Marta, la novela es el territorio de la libertad».