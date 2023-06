Marta Rivera: «Tengo mucho afecto a Iceta, me felicitó en cuanto Feijóo me anunció como su nº 2»

Marta Rivera de la Cruz (Lugo, 4 de junio de 1970) ha dado la sorpresa en el Partido Popular. Si bien la escritora comenzó como consejera de Cultura con Ciudadanos, Isabel Díaz Ayuso decidió ficharla para su equipo confiando en ella la misma consejería que tenía con los naranjas. Tras terminar la legislatura, ahora, Rivera de la Cruz se ha unido al equipo de ediles de José Luis Martínez-Almeida. Pero por si todo esto fuera poco, también el líder nacional del partido y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, la ha colocado como número dos en las listas electorales por Madrid de cara a las próximas elecciones generales.

Pregunta.- ¿Se llevó una sorpresa cuando Feijóo la nombró como número dos por Madrid?

Respuesta.- Una inmensa sorpresa. Una sorpresa absolutamente inesperada. No sabía nada de nada. Que alguien confíe en tí en este momento es, evidentemente, un gran honor.

P.- Otra de las personas que también ha confiado en usted ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. ¿Qué retos tiene por delante tras asumir la Concejalía de Cultura?

R.- El momento no puede ser el mejor para Madrid. Está posicionada excelentemente. Hay una oportunidad tremenda de consolidar esa situación.

P.- Antes de asumir la Concejalía de Cultura y Deporte, usted estaba en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso y también era usted consejera de Cultura. ¿Qué balance hace de toda la legislatura?

R.- Nos hemos encontrado con situaciones que no podíamos ni imaginar. Hemos atravesado una pandemia, después una tempestad, después los ecos de una invasión de un país amigo, y creo que de todo esto hemos salido con una cultura madrileña consolidada. Hemos creado lazos fuertes con el sector privado que es muy importante.

P.- ¿Hay algo que se haya quedado en el tintero?

R.- Siempre se quedan cosas concretas en el tintero, las que te hubiera gustado terminar, pero realmente son cosas que son pequeñas y que estoy segura que la persona que me suceda acometerá con rapidez y con mucho acierto.

P.- Comienza usted la legislatura desde el plano municipal, pero hay elecciones generales próximamente. Si Feijóo consigue llegar a La Moncloa, ¿podría usted compaginar el ser concejal con ser también diputada en el Congreso?

R.- Por supuesto. Está previsto así. Legalmente no hay ningún problema. Ha habido muchos casos, ha habido incluso alcaldes de diferentes capitales que eran a su vez diputados.

P.- Y si, por ejemplo, Feijóo le ofreciera ser su ministra de Cultura… ¿Qué haría usted?

R.- Yo creo que ahora mismo, cuando hay unas elecciones tan importantes, no hay que tener en la cabeza algo que no sea ganarlas y además ganarlas por goleada. No veo otro horizonte que el del 23 de julio.

P.- Entonces, ¿no le gustaría ser ministra de Cultura?

R.- A mí me gustaría ser lo que soy ahora mismo.

P.- ¿Qué le parece la gestión de Miquel Iceta al frente del Ministerio de Cultura?

R.- Yo con Miquel Iceta he tenido siempre una muy buena relación durante estos años, el comportamiento que ha tenido conmigo es exquisito. Cuando me nombraron número dos, el segundo mensaje que recibí fue el del ministro. Entonces yo, que estoy ahora mismo en otro barco, creo que tener una relación personal es importante y es una persona a la que he llegado a tener mucho afecto.

P.- ¿Qué le parecen los pactos con Bildu?

R.- Que Bildu esté en cualquier pacto, me parece que deslegitima prácticamente cualquier pacto. Estoy muy orgullosa de pensar que el Partido Popular ha dejado a Bildu fuera de las instituciones. Pone de manifiesto el sentido de Estado que tiene el Partido Popular y estoy muy contenta.

P.- Ciudadanos tuvo una fuerte representación en Barcelona. ¿Cree usted que el Partido Popular puede recoger esa ola de apoyos?

R.- Tiene que hacerlo. En Cataluña en general y en Barcelona en particular. El constitucionalismo tiene que cohesionarse, tiene que unirse y tiene que plantar cara al independentismo porque es la única forma de salir adelante.

P.- Si el Partido Popular llegará a gobernar a nivel nacional, ¿cuáles son las primeras leyes que se deberían de derogar?

R.- Hay una lista tan larga… Todo el mundo tiene en la cabeza la ominosa ley del sólo sí es sí. Creo que debe ser el presidente Feijóo el que haga esa lista de prioridades. Sánchez se ha caracterizado por el rodillo, por el abuso del decreto ley, por el retorcimiento. Hay un largo trabajo.

P.- ¿Habrá Ley Antiokupas?

R.- Se está trabajando para que las personas tengan garantizado que su casa es suya. Eso hay que tocarlo inmediatamente, creo que lo peor que puede tener una persona es inseguridad ante la propiedad más importante que es la de la casa.

P.- Revisando su Twitter hemos visto que sigue llamándose Ciudadana Marta. ¿Cree usted que el proyecto de Ciudadanos está acabado?

R.- Creo que soy la última persona que debería decir eso. Ciudadanos acaba con un gesto muy bonito y muy importante que es esa decisión, que estoy segura que fue muy dolorosa, de no presentarse a las elecciones. Ahí ha habido un sentido de Estado, una responsabilidad de país. Y creo que lo único que queda ahora es agradecérselo.

P.- Pero hay pesos pesados del partido como Edmundo Bal que no están de acuerdo con esta decisión. ¿Qué le diría?

R.- Creo que las decisiones de un partido las toma su ejecutiva y luego los afiliados y tienen todo el derecho del mundo a pensar lo que quieran, pero, las decisiones que toma un partido las tiene que tomar su ejecutiva.