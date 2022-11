El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha lavado las manos este miércoles en el Congreso sobre la responsabilidad del Gobierno en la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio y se ha reafirmado en que no hubo ningún muerto en suelo españoles, pese a la denuncia de todos los partidos, excepto el PSOE, y la investigación de un consorcio internacional de medios conocida en la víspera. La coartada de Marlaska ha sido decir que la avalancha que habría provocado la muerte de un sudanés se produjo en suelo marroquí. Hay imágenes en que se ve a Policía marroquí arrastrando cuerpos, como el de Abdul Aziz Yacoub (Anwar), de lado español al suyo.

«Según nuestra información, no hubo ningún fallecido en territorio español», ha mantenido Marlaska en una comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados que había sido forzada por el PP a raíz de conocerse un documental previo, en este caso de la cadena británica BBC, apuntando que el Gobierno de Pedro Sánchez habría realizado «devoluciones en caliente» de inmigrantes que cruzaron la frontera y que gendarmes marroquíes entraron en territorio español para llevarse a asaltantes, algunos supuestamente sin vida.

La nueva investigación publicada por un consorcio internacional de medios en colaboración con Lighthouse Reports sostiene en base al análisis de más de 140 vídeos y 40 entrevistas de testigos que hubo un muerto en suelo español, del que da nombres y apellidos: Abdul Aziz Yacoub (Anwar). De hecho, en las imágenes se ve a la Policía marroquí constatando que no tenía pulso.

Según ha señalado este miércoles Marlaska en sede parlamentaria, por mucho que se diga que «en unos catastros aparece que todo el Barrio Chino, o incluso en la documentación del Ministerio, es territorio español, quién ejercita la soberanía en una parte de la frontera y en otra parte. Y estarán conmigo, si son juristas, en que la soberanía nacional se ejercita de una forma de hecho y de derecho», ha manifestado.

Trigger warning: some of the first evidence we looked at was shocking videos like this, showing extreme police brutality & what appear to be large numbers of casualties pic.twitter.com/QK0bEI4Khk

