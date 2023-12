Mario Garcés, el científico que prevé revolucionar la IA desde Aragón: «Estamos desarrollando algo único»

Mario Garcés es un científico informático que asegura que está a punto de desarrollar una tecnología única en el mundo de la inteligencia artificial (IA) general. OKDIARIO ha conversado con este madrileño afincado desde hace dos décadas en el Pirineo aragonés para entender la tecnología que podría revolucionar la forma de relacionarse el hombre y la máquina.

Su proyecto se llama «Tecnología AAGI similar a la humana para máquinas autónomas» (Human-like AAGI technology for autonomous machines) y ha obtenido importantes reconocimientos y financiación por parte del Gobierno de Aragón y de fondos europeos.

La colaboración del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y del Centro de Empresas e Innovación de Aragón (CEEI Aragón), han sido fundamentales para que sus investigaciones puedan dar frutos.

En 2020, este científico fundó The Mindkind, una empresa especializada en neurocognición aplicada a la inteligencia artificial. La montó en un pueblo recóndito de Huesca, en Castejón de Sos, desde donde contempla la vida a un ritmo sosegado que le permite «reflexionar y desarrollar sin interferencias del día a día».

It is official, The MindKind has been granted with a #NEOTEC grant from @CDTIoficial , one of the most important and reknowed technology grants in Spain. Thanks to this important help we’ll be able to develop worldclass #AGI technology capable to make machines more «human». pic.twitter.com/j8DPNh36Hp

— The MindKind (@TMindkind) December 15, 2021