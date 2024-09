Mariano Rajoy y Felipe González reciben a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

Los ex presidentes Mariano Rajoy y Felipe González han recibido este viernes a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. El diplomático venezolano llegó a España el pasado domingo 8 de septiembre buscando asilo político, debido a las amenazas del narcodictador Nicolás Maduro tras su pucherazo en las elecciones presidenciales del 28 de julio, después de que EEUU y la comunidad internacional hayan reconocido a González Urrutia, como ganador legítimo de las citadas elecciones. Edmundo González Urrutia, de 75 años, se ha encontrado con Rajoy y González un día después de verse con el presidente socialista Pedro Sánchez. En este sentido, buscó una photo opportunity con el diplomático venezolano tras ordenar a los socialistas del Congreso pronunciarse en contra de una proposición no de ley del PP de reconocer a Edmundo González presidente electo de Venezuela. Rajoy ha reconocido su «deseo de que la democracia se instale en Venezuela con él como presidente del país». Mientras, el ex presidente del Gobierno Felipe González lo ha calificado como «presidente electo».

Este encuentro se produce el narcodictador Nicolás Maduro haya declarado la guerra a España a través de la Asamblea de Venezuela tras acoger a Edmundo González Urrutia, el cual se presentó a las elecciones presidenciales después de que el narcodictador inhabilitara a la líder de la oposición María Corina Machado al constatar que le superaba en las encuestas.

Estados Unidos impuso el jueves sanciones a 16 funcionarios venezolanos por ayudar al narcodicatdor Nicolás Maduro a robar las elecciones presidenciales de julio, y lanzar una fuerte persecución a través de las instituciones venezolanas, secuestradas por el chavismo, que obligó al presidente electo de Venezuela Edmundo González a abandonar su país el pasado sábado y llegar a España el domingo.

El Departamento del Tesoro añadió a funcionarios del Tribunal Supremo de Venezuela, del Consejo Nacional Electoral y de la cúpula militar a su lista negra financiera, que congela sus activos en Estados Unidos y prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con ellos.

Visión de estado y de defensa de la democracia por parte de Felipe González y @marianorajoy Liderando con el ejemplo, no es un tema de izquierda o derecha. Es sobre: Democracia o Dictadura.

Justicia o impunidad.

Libertad u opresión. Gracias 🇻🇪 🇪🇸 pic.twitter.com/nZa8fItBGB — Juan Guaidó (@jguaido) September 13, 2024

Edmundo González Urrutia, un diplomático retirado de 75 años, candidato de consenso de la oposición, recibió 7,3 millones de votos frente a los 3,3 millones de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, según se ha podido constatar en las actas electorales hechas públicas por la oposición. Estas hojas de recuento no fueron reconocidas por el narcodictador de inmediatamente después de las elecciones ordenó a sicarios ir a buscar las citadas actas casa por casa de los vocales.

«En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes se han atribuido falsamente la victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza», ha reconocido el secretario de Estado estadounidense, Antony J. Blinken, en un comunicado, en el que también ha anunciado restricciones de visados para figuras del régimen del narcodictador.

El régimen había amenazado con encerrar a González Urrutia acusado de promover protestas masivas después de que la oposición hiciera públicos los resultados de las elecciones, lo que llevado a Washington y a otros países a reconocer a González Urrutia como ganador legítimo de las elecciones presidenciales. El anuncio de la administración de Biden el jueves marca la primera ronda de sanciones que Estados Unidos había prometido imponer a los funcionarios cómplices del fraude electoral. Las sanciones económicas impuestas durante la administración Trump se habían dirigido a la industria petrolera, junto con sanciones individuales contra Maduro y otros altos funcionarios.