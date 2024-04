Al grito de «¡Ahí está la cueva de Alibabá» y «Sánchez preso y no en el Congreso», cientos de personas han acudido este sábado por la tarde a la manifestación de Ferraz, donde se levanta la sede del PSOE, a mostrar su rechazo a Pedro Sánchez. Esta concentración ha tenido lugar después de que este mismo sábado por la mañana los socialistas convirtieran la calle en un espectáculo con María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y número 2 del PSOE, jaleando a las bases. En cambio, esta tarde los manifestantes han gritado contra Pedro Sánchez en Ferraz: «¡Psicópata, pinocho, vete ya, no esperes al lunes!».

Ferraz ha sido el escenario de dos manifestaciones este sábado: a favor, por la mañana, y en contra, por la tarde, de Sánchez, convirtiéndose otra vez en escenario de estas concentraciones, que comenzaron en noviembre cuando acudieron los primeros votantes a mostrar su descontento con las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas a cambio de su apoyo en Moncloa. El jueves de esta semana ya confluyeron dos manifestaciones, una a favor y otra en contra de Sánchez, el cual anunciará si se mantiene en Moncloa el lunes, 29 de abril.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en 200 personas la manifestación en Ferraz este sábado, hacia las 20:00 horas, frente a la sede federal del PSOE, para protestar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la misma, se han escuchado los habituales cánticos contra el líder socialista como «¡Que no, que no, que no me da la gana una dictadura como la venezolana!» o «¡Traidor!». Incluso se ha visto pasar a un cabezudo, propio de las fiestas populares españolas, que a menudo acompaña a los gigantes, disfrazado de Pedro Sánchez, como se puede ver en el vídeo.

Esta última manifestación en Ferraz, que ha comenzado con el rezo del Rosario como suele ser habitual, en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María, ha puesto fin a una jornada en la que unas 10.000 personas se han congregado frente a Ferraz por la mañana para pedir a Sánchez que siga al frente del Ejecutivo, como se ha indicado con anterioridad.

La sensación en el PSOE es de final de etapa, de que nada ni nadie va a ser capaz de hacer cambiar de opinión a un Pedro Sánchez «decidido a dimitir». El Comité Federal del PSOE, que debía ratificar a Teresa Ribera como cabeza de lista para las elecciones europeas del 9 de junio, se ha reconvertido en un mitin de apoyo al secretario general y presidente del Gobierno tras anunciar un período de reflexión sobre su continuidad en Moncloa.

Los distintos dirigentes han lanzado diferentes mensajes a Sánchez para que valore una decisión «irreversible» y que algunos consideran «inevitable». Incluso, se ha visto a alguno incapaz de controlar sus lágrimas. Falta un recambio claro, con María Jesús Montero como número 2 en el Gobierno y en el partido, pero con ministros como Pilar Alegría, Óscar Puente y Félix Bolaños reivindicándose en la sucesión. Por ello, es una de las cuestiones que más preocupan en el PSOE: «¿Cómo se debe pilotar el recambio?», han reconocido fuentes consultadas por este periódico. Una salida abrupta de Sánchez el próximo lunes, 29 de abril, han indicado las mismas fuentes, «obligará a tener la cabeza muy fría» para «evitar que se convierta en un campo de minas para eliminar al rival que nos hace sombra».