Podemos convoca un pleno monográfico sobre mujer en la Asamblea de Madrid y luego se ausenta

El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid llevaba meses pidiendo un pleno monográfico sobre las políticas de igualdad. Sin embargo, la crisis abierta en el partido ha supuesto que muchos diputados morados no hayan estado centrados en el debate.

Entre los diputados de Podemos que no han estado volcados en el transcurso del debate ha destacado Ramón Espinar, secretario autonómico de la formación morada. Ha estado toda la mañana entrando y saliendo de la Cámara de Vallecas e incluso a la hora de votar se ha ido al Senado.

En algunos momentos del debate, de los 27 diputados de Podemos únicamente estaban únicamente presentes 11 en el salón de Plenos. Incluso durante la intervención de la portavoz, Clara Serra, pesos pesados del grupo oficialista no estaban presentes y no todos los parlamentarios presentes han aplaudido a su líder. Algunas fuentes dicen que las ausencias se deben a enfermedades y no a los desencuentros en el seno del partido.

Espinar ha estado más tiempo en el patio de la Asamblea hablando airadamente por teléfono a través de auriculares y en persona con otros diputados, por ejemplo, como Raul Camargo, líder de la corriente anticapitalista.

Este jueves era la primera sesión en el hemiciclo tras el acuerdo entre Manuela Carmena e Íñigo Errejón que echó por tierra el acuerdo de Podemos, IU y Equo de presentarse bajo la marca ‘Unidas Podemos-IU-Equo’, una sopa de siglas que disgustaba al sector errejonista.

La crisis desencadenada ha tenido su reflejo en el grupo parlamentario autonómico. Caras largas y muy pocas muestras de camaradería entre los diputados.

De las propuestas de Podemos dos no han salido adelante. Por un lado, pedían la creación de una Consejería de Igualdad y Feminismo y de unidades trasversales de género en las existentes. Igualmente, tampoco ha salido adelante la inclusión de cláusulas sociales para que las empresas contraten igualmente hombres y mujeres y formación en perspectiva de género a los trabajadores del sector público.

Por otra parte, tampoco ha sido aprobado su idea de ‘Una comunidad que cuida’. Querían implantar paradas de bus nocturnos en el punto que las usuarias quieran, mejorar los convenios de servicios sociales y desarrollar un plan contra la soledad no deseada. Esta resolución ni siquiera se ha votado porque el resto de grupos ha considerado que nada tenía que ver con las políticas de mujer.

Resolución antiVox

Sí ha salido adelante la proposición vinculada colateralmente a Vox impulsada por el PSOE. Con la oposición del PP y la abstención de Ciudadanos, la Asamblea se ha comprometido con las políticas de igualdad y con la lucha contra la violencia machista, mostrando un “rechazo absoluto a la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres y que no reconocen la existencia de violencia de género e ignoran el drama social”.

Se ha acordado por unanimidad que la Cámara regional inste a promover un pacto con “los agentes sociales para el fomento, estabilidad y promoción del empleo de las mujeres en la Comunidad de Madrid”; y a convertir la educación en igualdad, diversidad y respeto.

Por su parte, se ha aprobado a instancia de Ciudadanos que se cree un Programa de Formación para la detección temprana de violencia machista para los Auxiliares de Ayuda a domicilio y profesionales de Teleasistencia y un Protocolo Único Regional contra la violencia sexual que incluya puntos de prevención durante las fiestas municipales y macroeventos de toda la región.

Del PP se han aprobado instar a que la Comunidad continúe fomentando la contratación de las mujeres por las empresas así como mantener los incentivos a la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, a que se apruebe un Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración y que potencie la cooperación institucional para la atención a víctimas.