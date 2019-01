El candidato a la Alcaldía de Madrid designado por el Partido Popular, Jose Luis Martínez-Almeida, cree que las leyes de género son uno de los puntos a tratar. Almeida ha concedido una entrevista a OKDIARIO para comentar los primeros pasos que daría si llegase a convertirse en el nuevo alcalde de Madrid.

PREGUNTA. Da la sensación de que la izquierda ha convertido las Leyes de Género en una cacería: por el hecho de ser hombre pasas a ser machista, violento y una persona que merece la presunción de culpabilidad. ¿Se han pasado de rosca estas leyes?

RESPUESTA. Tuve que aguantar que Manuela Carmena dijera que los hombres llevamos la violencia en nuestro ADN. Yo no sé con qué hombres se ha cruzado Carmena, pero los hombres no llevamos la violencia en el ADN. Que haya indeseables a los que hay que castigar por el hecho de que asesinan y agreden a mujeres, sin lugar a dudas. El problema de la ideología de género es el problema también de la izquierda, que no cree en el feminismo como un feminismo que debe ser integrador. Cree que debe ser disgregador: las mujeres buenas son las que apoyan su ideología de género, y las mujeres malas las que no la apoyan. Y claro, la manifestación del 8 de marzo se sustentaba sobre un manifiesto que decía, literalmente, que una de las causas de la ideología de género es el heteropatriarcado basado en el sistema capitalista. Cuando uno parte de eso, es muy difícil llegar a un punto de acuerdo en un tema tan sensible, como es la violencia de género. Y por otro lado, ¿qué problema hay en revisar las subvenciones que se hayan podido dar? Todos partimos de una misma premisa: el correcto uso del dinero público.

P. Si llega a la Alcaldía de Madrid, ¿qué tres medidas pondría en marcha de forma urgente?

R. Yo no utilizaría el condicional: llegaré, estoy convencido. Primero modificar Madrid Central, hacer los cambios necesarios acompañados de un paquete de medidas que permitan luchar efectivamente contra la contaminación. En segundo lugar, bajar los impuestos. Y en tercero, afrontar el principal problema que tienen los madrileños, que es la limpieza, y se lo dicen a Carmena en todas las encuestas. En julio de 2015, Carmena dijo que en diciembre de 2015 Madrid estaría resplandeciente. Y estamos en enero de 2019 y sigue siendo el principal problema de los madrileños.