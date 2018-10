Una diputada de Podemos: “Hay niños con derechos y niñas con derechas”

La diputada regional de Podemos Beatriz Galiana ha dicho este miércoles que “en Madrid hay niños con más derechos que otros y niñas con más ‘derechas’ que otras (sic.)”.

La parlamentaria morada con este nuevo ‘lapsus linguae’ entra en el salón de la fama donde ya están el ‘miembros y miembras’ de la exministra Bibiana Aído, el ‘portavoces y portavozas’ de Irene Montero o el ‘jóvenes y jóvenas‘ de la recién dimitida Lorena Ruiz-Huerta.

Esta nueva patada al diccionario se ha cometido en la comisión ordinaria de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de Madrid. Galiana criticaba la situación de pobreza en la Comunidad de Madrid, pero lo cierto es que su metedura de pata se ha llevado todo el protagonismo entre los diputados presentes.

Desde el Partido Popular recuerdan también el reciente error de la portavoz morada en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, con el Rey Felipe. “De los autores de ‘Felipe Cuarto’ viene la nueva entrega de las ‘niñas con más derechas que otras’ ¡Insólito!”, ha expresado la diputada Ana Isabel Pérez, portavoz adjunta del grupo del PP y presidenta de Nuevas Generaciones Madrid.

El grupo parlamentario ‘azul’ enmarca el error en “esa manía de la izquierda de reinventar el castellano“. La propia diputada ha reconocido “haberse equivocado en una letra”.

Jajajaja, pues sí , me he equivocado en una letra. Más bien se me han atragantado las barbaridades de tu portavoz de economía diciendo que da lo mismo que la ratio sea alta en algunas aulas madrileñas, entre otras joyitas… — Beatriz Galiana (@BeatrizGaliana) October 17, 2018

La diputada ‘mexicana’

Se trata de la diputada que, como informó OKDIARIO, juró el cargo y se marchó a México durante varias semanas. Tras publicar este diario una noticia al respecto, la parlamentaria dejó sus prácticas de absentismo laboral. Un mes después de su toma de posesión, acudió a un Pleno autonómico tras haberse perdido varios.

Galiana es, según la web de Podemos, profesora de Física en la Universidad Carlos III de Madrid y doctora en energía solar por la Universidad Politécnica de Madrid en 2006. Asegura que más de cuarenta publicaciones científicas en revistas internacionales tras trabajar en universidades de EEUU, Alemania, Austria y México.

Defensa de Podemos

En su defensa ha saltado en las redes el diputado errejonista Eduardo Fernández Rubiño. Ha reprochado a la diputada del PP Ana Isabel Pérez: “Nunca te habrás equivocado en una vocal al decir una palabra. Envidiamos tu dicción perfecta. Ni un fallo en toda la legislatura. Olé”. A lo que la del PP ha replicado: “Claro que me equivoco, como todos. Pero no hablamos de una equivocación en una vocal, si no de vuestra manera de retorcer el lenguaje que lo hace demagógico, populista e incluso ignorante”.

Rubiño ha respondido que “simplemente estás mintiendo porque sabes que Beatriz simplemente ha dicho mal una vocal. Un poquito más de rigor, un poquito más de humildad y un poquito más de honestidad. La demagogia barata no ayuda”. “Qué piel tan fina gastáis cuando se entra en vuestro juego. Insisto; hay errores (o no) que se comenten por retorcer el lenguaje hasta los límites más ridículos, y este es uno de ellos”, ha añadido Pérez.