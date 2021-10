Las autoridades sanitarias madrileñas estiman que no es necesaria la tercera dosis de Pfizer que Sanidad quiere empezar a inyectar a los mayores de 70 años a partir del 25 de octubre. La Comunidad de Madrid ha defendido este martes que no es urgente administrar esa tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a los mayores de 70 años argumentando que no hay «evidencias científicas» que justifiquen esta dosis de recuerdo y ha subrayado la necesidad de centrarse en la campaña de la gripe.

Junto con Galicia, el Gobierno madrileño se ha opuesto este martes en la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, al acuerdo alcanzado para administrar esta tercera dosis de Pfizer o Moderna a los mayores de 70 años a partir del 25 de octubre, y siempre que hayan pasado seis meses desde la última dosis.

A ellos les seguirá el grupo de 65 años, según han informado fuentes autonómicas este mismo día. En concreto, en la votación se han producido 12 votos a favor, cinco abstenciones y dos en contra (Comunidad de Madrid y Galicia). La vacunación se realizará junto con la vacuna de la gripe, tal y como han reclamado varias comunidades autónomas como Andalucía o Castilla-La Mancha.

Fuentes de la Consejería de Sanidad autonómica cconsultadas han explicado que el Gobierno regional no está de acuerdo en hacerlo ahora porque en este momento no hay ninguna evidencia científica para administrar la dosis de recuerdo.

Asimismo, han explicado que la Comunidad y Galicia, en base a los datos de efectividad de la vacuna en estos grupos de edad en la actualidad, presentados por la ponencia de vacunas, han coincidido en que «no hay una urgencia» en administrar esta tercera dosis de recuerdo.

En esta línea, desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero han subrayado que «en estos momentos es importante iniciar a finales de octubre la campaña de vacunación de gripe en los mayores de 65 años de edad».

El plan de Sanidad

Según se anunció este mismo martes, el Gobierno ha adquirido 3,8 millones de dosis de Pfizer para cubrir las necesidades en «posteriores fases de la campaña de vacunación», como la inoculación en menores de 12 años o las dosis adicionales o de recuerdo a determinados grupos, incluso a quienes completaron la pauta con AstraZeneca o Janssen.

A través de un comunicado, Sanidad informaba de que el Consejo de Ministros ha aprobado «la toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios de recepción, almacenaje y acondicionamiento» de 3.821.220 dosis de esta vacuna.