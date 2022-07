López Miras: «Estamos preparados para mejorar la vida de los ciudadanos de la Región de Murcia»

El reelegido presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha marcado como objetivo prioritario que el PP «sea más fuerte para mejorar la vida de los ciudadanos de la Región de Murcia» y para eso, ha defendido, «hay que ganar las elecciones con una mayoría suficiente y contundente» que permita un gobierno de estabilidad que evite «radicalismos».

López Miras, quien se ha proclamado nuevamente presidente del PP regional el en XVIII Congreso de su formación política, con el apoyo del 97 por ciento de los compromisarios, ha advertido que solamente ganando las elecciones de forma contundente podrán asegurar un gobierno que pueda desplegar las políticas y compromisos del PP.

Eso «únicamente se puede hacer si el Gobierno es del Partido Popular en solitario» y sólo se podrá hacer si ganan las elecciones «con contundencia».

Es más, ha asegurado que no se pueden conformar con menos, y «no nos vamos a conformar con menos», ha reiterado el presidente del PP regional, quien ha recordado que todas las encuestas dan al PP ganador en la Región de Murcia, que sacaría «más escaños que la izquierda junta», pero López Miras no se conforma.

«No me conformo, esas encuestas no me valen», ha insistido. «Yo no soy presidente del PP para conformarme con sacar más escaños que la izquierda, yo soy presidente de PP regional para ganar y gobernar con estabilidad sin depender de nadie».

En este sentido, ha defendido que «es la única forma de garantizar un gobierno moderado, sin radicalismos, un gobierno que no dependa de los extremos, más igualitario, más justo, que ayude a aquellos que lo necesitan, centrado en garantizar la igualdad de oportunidades para todos y un gobierno que trabaje para los jóvenes, porque son el presente de esta región».

Partido Unido

En su discurso tras ser proclamado nuevamente presidente del PP regional, López Miras ha reiterado que del Congreso sale «un partido fuerte, unido y sólido», que cuenta «con todos, con absolutamente todos».

Para elegir al equipo que lo acompañará utilizó un «criterio lógico e infalible: aquellas personas que habían conseguido respaldo unánime de sus afiliados, como son todos los alcaldes del PP de la Región, los que han sido y lo van a volver a ser y presidentes locales».

Pero, ha asegurado, «el equipo está abierto a todo el que se quiera incorporar» en un claro gesto de mano tendida al sector crítico a su reelección.

«Que el equipo queda abierto para incorporaciones, es una realidad», ha resaltado López Miras, quien ha recordado que han quedado secretarías ejecutivas importantes por cubrir, hay vacantes en el Comité Ejecutivo y en la Junta Directiva, y una vicesecretaría general vacante.

«Os escucharé a todos, esta semana vamos a trabajar mucho y completaremos el organigrama», le ha dicho al sector crítico que había mostrado su disconformidad momentos antes de la celebración del Congreso por la «poca integración» en el organigrama del PP regional.

Gobierno del PP

Por otra parte, el presidente del PP regional ha remarcado que Murcia no puede avanzar sola, que se necesita en la Moncloa «a un Gobierno que no le corte más las alas a la Región de Murcia, y ese Gobierno solo puede llegar de la mano de Alberto Núñez Feijóo».

En este sentido, López Miras ha argumentado que «los españoles no pueden más, las familias no llegan a fin de mes, los autónomos tienen gastos inasumibles, las familias recortan en la cesta de la compra, y vemos cómo este país va a la deriva».

Ante esto, «no podemos asistir impasibles mientras el presidente del Gobierno se esfuerza más en resolver sus propios problemas que los de los españoles», por eso, «se hace urgente un cambio en la Moncloa».

«No es que España necesite a Feijóo, es que los españoles no pueden permitirse más tiempo sin un presidente como Feijóo. Lo necesitamos en la Región de Murcia y en España», ha dicho López Miras».