López Miras se acerca a Vox y asegura que Murcia no va a acoger a más menas: «Estamos sobrepasados»

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho que la comunidad autónoma «no va a acoger a más menas» porque el territorio ya está acogiendo por encima del 200% de su capacidad. «Llevo desde hace varios meses diciendo que este año ya hemos acogido a más de 500 menores en la Región de Murcia. Hemos sobrepasado ya el 200% la capacidad de nuestros recursos para atender en condiciones de dignidad y de humanidad a esos menores que vienen huyendo de un drama humano y que lo que exigimos es igualdad. Igualdad en el reparto, es decir, en la acogida», ha dicho.

Durante una declaración ofrecida este martes a los medios de comunicación, el líder regional ha exigido que todas las comunidades acojan al mismo número de MENAS y que haya una financiación por parte del Gobierno nacional «para atenderlos en condiciones de dignidad y de humanidad».

López Miras ha sostenido que mientras esto no pase «la Región de Murcia no puede acoger más menores porque no puede, porque no tiene capacidad y porque no hay una igualdad en el reparto ni hay fondos suficientes por parte del Estado».

En cuanto al pacto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont para favorecer a Cataluña en materia migratoria el presidente de la Región de Murcia ha dicho que «es una vergüenza» que ayer hubiera una conferencia sectorial de política social con la ministra encargada de inmigración, Elma Saiz, y que a las comunidades autónomas «no se les diga nada».

«La Región de Murcia está siendo más solidaria que nadie. Ya no podemos acoger más menores, no tenemos más capacidad. Si me hablan respecto a la decisión de que estén con sus familias o no, yo creo que todos coincidiremos en que los menores están mejor con sus padres», ha defendido López Miras quien también ha recordado que las comunidades autónomas no tienen competencias para repatriar inmigrantes pero que «prefiere» que los menores estén «con su padre y su madre».

«Es bueno que haya presupuestos»

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha celebrado el acuerdo entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana a través del cual se han aprobado los presupuestos regionales. «Creo que es bueno que haya presupuestos. Creo que es bueno que una comunidad autónoma, que un país, que un ayuntamiento, un municipio, tengan presupuestos», ha dicho.

Acto seguido ha añadido que en todo caso lo que no es normal es lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez que arrastra presupuestos pasados y que piensa gobernar durante el 2026 con partidas de hace años. «Yo creo que frente a esto es positivo que las administraciones tengan presupuestos en vigor actualizados a la situación económica y social del momento. Si hablamos de las circunstancias específicas y excepcionales de la Comunidad Valenciana con la catástrofe de la DANA, yo creo que para el plan de reconstrucción eran imprescindibles tener unos presupuestos en vigor», ha defendido.