El líder de los mossos ‘indepes’ embargado por no pagar la condena a un constitucionalista al que insultó

A Alberto Donaire Malagelada, líder de Mossos por la Independencia, se le han embargado 6.000 euros de su nómina por no pagar la condena que le fue impuesta por vulnerar el derecho al honor de un sargento constitucionalista al que insultó en redes sociales con expresiones como «si no habla en castellano, no moja», «pseudo sargento» o «idiota» y acusarle, entre otras cosas, de realizar denuncias falsas, si bien la Dirección General de la Policía catalana no vio falta de respeto a un superior.

El afectado es la pareja de la ex cabo de mossos Inmaculada Alcolea, denunciante pública del «independentismo dentro de la policía autonómica catalana», Moisés Abelli Puigderrajols, quien autoriza a OKDIARIO a identificarle. «Aunque nuestro código deontológico y el disciplinario tipifican los insultos y las difamaciones, el acoso en general, como una infracción muy grave, a Donaire lo protegieron sin abrir siquiera una información reservada», denuncia el sargento Abelli en este diario.

Ante el impago de la indemnización que le correspondía por el daño moral que le provocó Donaire, el denunciante tuvo que pedir al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gerona el pasado mes de marzo la ejecución forzosa de la sentencia y, en consecuencia, la juez solicitó a la Dirección General de la Policía de Cataluña que embargara al condenado estos 6.060 euros de la nómina.

Son 3.000 euros de indemnización, 2.000 en costas, 750 euros por tener que ejecutarse la orden de embargo y otros 310 por intereses de demora.

Amasa 35.000 euros con un ‘crowfunding’

Más aún, el denunciado, que ya ha logrado cobrar en junio esta cantidad, ha denunciado ahora al mosso independentista ante la Dirección General de la Policía de Cataluña por un presunto delito de estafa continuada.

Según relata en una denuncia interna, presentada el pasado 18 de junio y a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que este viernes también será presentada ante la Fiscalía, «desde 2021, este agente de policía autonómica, a través de sus perfiles en Instagram, Facebook y Youtube, ha estado pidiendo dinero a terceros con el pretexto de que necesitaba financiación para afrontar gastos relacionados con procedimientos judiciales».

Así, Donaire ha venido difundiendo una campaña de crowdfunding, bajo el título Ajuda per la defensa, acció judicial i expedients, donde hasta la fecha ha recaudado 35.675 euros. Según explica el sargento Moisés Abelli, el líder de los mossos indepes comenzó pidiendo 15.000 euros y ha ido subiendo la cantidad, reclamando actualmente 42.000, «según él, para hacer frente a los gastos de abogados, tasas y demás costes».

Sin embargo, el denunciante destaca que, según ha podido saber por fuentes fiables y pruebas que adjunta, este dinero no habría sido destinado exclusivamente para las finalidades anunciadas, como muestra por ejemplo, que no lo ha empleado para pagar la condena por vulneración de su honor, sino que presuntamente habría ido a parar «a otros asuntos personales y económicos», como «viajes de placer» o «pagar a su pareja procedimientos civiles» contra Inmaculada Alcolea, la persona que a la que desde hace años Donaire «acosa en redes sociales, unos hechos por los cuales está procesado por delitos de revelación de secretos y contra la intimidad».

El sargento Moisés Abelli se refiere así al calvario que sufre a manos de Donaire su pareja, Inmaculada Alcolea, quien denuncia en este diario que «la Dirección General de Policía autonómica ha permitido a un mosso de la misma ideología acosar brutalmente» a su familia.

Sin embargo, esta ex cabo de los mossos no se arruga ante las adversidades y emprende una batalla judicial contra todo aquel que la ataca. Recientemente, ha conseguido que Donaire haya sido procesado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Olot (Gerona) por un presunto delito contra la intimidad y tiene ya juicio fechado el 14 de enero de 2026 en el Juzgado de lo Penal 4 de Gerona por otro de revelación de secretos. Alcolea lo denunció por «publicar un atestado confidencial que obtuvo ilegalmente de las bases de datos».

«Mientras solicita 42.000 euros sabemos por fuentes fiables que presuntamente ha viajado a Budapest (Hungría), Fiordos Noruegos, Eurodisney (Francia), Tailandia, Taipéi (China), Montpellier (Francia), Los Ángeles (EE UU), Vietnam, Ciutadella, Mallorca, Madrid y un crucero por el Mediterráneo», apunta Alcolea.

Insultos y expresiones ultrajantes

Los insultos y expresiones ultrajantes que Albert Donaire profirió contra este superior comenzaron en 2018 y continuaban en 2021 tras la presentación de la demanda.

Según consta en la resolución, dictada en mayo de 2024 y posteriormente confirmada a principio de 2025 por la Audiencia Provincial, desde dos cuentas de X, Donaire vertió contra el demandante expresiones tales como: «Son tan idiotas», en referencia al perjudicado y su pareja; «seguro que si no habla en castellano no moja» o «Moi no te tendrá muy satisfecha». Todo ello en catalán.

A ellas se suman las siguientes: «Debe ser frustrante tener que cambiar de ideología política simplemente para poder mantener relaciones sexuales y sentirse querido», «fue a encontrar a una #Joker en plena depresión. Resultado: como una secta»; «antes era independentista como el que más. Pero se ve que las amenazas de no mojar hacen cambiar de parecer rápidamente»; «el vegetal que tiene como pareja»; «figura paterna estéril»; «una sangre de horchata»; y «pseudo sargento».

En dichas publicaciones, Albert Donaire también imputó a la víctima «comportamientos irregulares en su condición de mosso d’Esquadra», como utilizar sin permiso cargadores eléctricos de la Comisaría, asediar a los vecinos que no opinan igual políticamente, filtrar datos policiales, utilizar el NIP de forma fraudulenta o presentar denuncias falsas.

La magistrada-juez titular del Juzgado, Sonia Benítez Puch, destacó en la sentencia que «no se acredita una base fáctica en las imputaciones que realiza» Donaire en sus publicaciones y «no existe un interés general» en sus opiniones sobre el demandante y su vida de pareja, teniendo las expresiones proferidas respecto del mismo «un carácter vejatorio y tendente a desmerecer la opinión que los receptores de las mismas tengan» del afectado.

«El tipo de expresiones ofensivas incluidas por el demandado en sus publicaciones, con frecuencia relativas a la vida sexual del actor, carece de vinculación con el juicio de valor que se pretende emitir, al parecer sobre su valía profesional, por lo que resultarían desproporcionadas aún en un contexto de crítica legítima», explica la magistrada.

Además, afirma que «ha de tenerse en cuenta, igualmente, que tampoco se justificaría en este contexto la imputación de hechos cuasi delictivos que no han acreditado su veracidad». Por todo ello, concluyó que no se produce la protección reforzada de la libertad de expresión ni de la crítica política y que, por tanto, Albert Donaire Malagelada ha vulnerado el derecho al honor del demandante y que la indemnización solicitada por el afectado es apropiada y proporcional.