Junts exige a Sánchez que ceda todos los impuestos a Cataluña porque «la confianza está al límite»

Los socios de Pedro Sánchez comienzan a poner precio a su apoyo para mantenerle en La Moncloa tras el estallido del caso PSOE. Junts exige al presidente del Gobierno «garantías» de que cumplirá los compromisos incluidos en el pacto de investidura, entre los que se incluye la cesión del 100% de los impuestos a la Generalitat. El secretario general del partido de Carles Puigdemont, Jordi Turull, afirma que la confianza de Junts en el Gobierno está «al límite».

Así lo ha explicado en el Congreso tras la reunión que ha mantenido con Sánchez en Moncloa, junto con la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, dentro de la ronda de contactos convocada por el presidente tras la crisis abierta por la implicación de Cerdán en la trama de comisiones ilegales que también integrarían el exministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García. Según Turull, el encuentro ha servido para «constatar la gravedad y la incerteza de la situación» creada tras la dimisión de Cerdán.

Ante esta desconfianza de los socios, los de Puigdemont han exigido el cumplimiento de todos los compromisos de investidura, entre lo que se encuentra la modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca su «singularidad», para que se cedan a la Generalitat el 100% de los impuestos. Además, le ha dado un margen a Sánchez para que nombre un nuevo interlocutor con su partido en sustitución de Santos Cerdán.

«El presidente nos ha explicado que él tiene la voluntad de continuar, pero no nos ha concretado cómo, ni qué medidas piensa aplicar, no solo con este escándalo, sino también con todos los incumplimientos del Acuerdo de Bruselas», ha señalado, antes de apuntar que Junts también necesita «tiempo para tomar las decisiones adecuadas». Turull ha indicado en todo caso que no tomarán «medidas en caliente» sino «pensando en Cataluña» y que lo que demandan son garantías para el cumplimiento de su pacto de investidura.

ERC, Bildu y PNV

Después de recibir este martes a Junts, fuentes de los distintos grupos han confirmado el calendario de las reuniones organizadas por el Gobierno para el miércoles 18. Tendrán lugar después de que Sánchez se someta a las preguntas de la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso. A las 10:30 horas recibirá al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que en principio iba a ir a Moncloa este martes y pidió aplazarlo; a las 11:30 se reunirá con los representantes de Bildu; y a las 12:30 con el PNV.

Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, asegura que su formación será «muy exigente en la depuración de responsabilidades hasta el final» y desliza que pensar que «la alternativa a Sánchez es peor» ya no es suficiente y «no sostiene la acción de Gobierno ni la legislatura».

Por su parte, Aitor Esteban, presidente del PNV, ha avisado a Pedro Sánchez este martes que «no cabe todo para que no llegue la derecha» a gobernar y que «en algún sitio hay una raya», después de que Sánchez dijera, «rotundo», que no convocará elecciones tras un caso de corrupción que salpica a los dos ex secretarios de Organización del PSOE y que desde la formación nacionalista vasca califican de «muy grave».

«Puede ser solo el principio del hilo del ovillo», ha deslizado también Esteban, quien califica la situación como «muy delicada» e insta al PSOE a «aclarar la situación y demostrar que se acaba en tres personas y ver si es solo por lucro personal». El presidente del PNV reclama a Sánchez «prudencia y humildad» y pide al jefe del Gobierno que no se escude «en que es imposible que salga adelante una moción de censura».

De esta ronda se ha desmarcado Podemos, cuya líder, Ione Belarra, ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso que Sánchez «no va a poder ser parte de la solución» a los casos de corrupción que afectan al país, ya que «el PSOE es parte del problema». El objetivo de su formación ahora, ha dicho, es construir una alternativa al bipartidismo con el electorado progresista.