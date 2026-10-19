El líder del lobby argentino de nacionalizados es un falso ‘nieto del exilio’: su familia dejó España en 1923

Juan Manuel de Hoz, portavoz del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU) de Argentina y cabecilla de los nietos del exilio en el país sudamericano, es descendiente de un español que salió de España en 1923. De este modo, su caso es el de un falso nieto del exilio que el Supremo considera que no tendría derecho a voto en las próximas elecciones generales del 29-N.

El portavoz del CeDeu ha revelado que sus abuelos paternos, Manuel de Hoz Calzada y Joaquina Calzada Miñor, embarcaron por primera vez en 1921 hacia Argentina. Es decir, 15 años antes de que estallara la Guerra Civil. El motivo, según ha reconocido él mismo, no es ningún asunto político, sino la situación de pobreza en la que vivían en Castro Urdiales (Cantabria).

Dos años después regresaron a España, bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera, pero no pudieron quedarse por razones económicas, por lo que se instalaron definitivamente en Buenos Aires (Argentina), donde formaron su familia dedicándose a la agricultura y el comercio. Era 1923.

Como publicó OKDIARIO el pasado julio, De Hoz logró la nacionalidad española por la ley de Memoria Democrática y se afilió al PSOE al mes de entrar en vigor esta polémica norma, que fue el 21 de octubre de 2022, según recogió el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día anterior.

En concreto, De Hoz consiguió la nacionalidad española solo unas semanas después y se afilió al PSOE de inmediato, como refleja una publicación del PSOE de Argentina en redes sociales, fechada el 1 de diciembre de 2022.

«Desde PSOE Argentina le damos la bienvenida a Juan Manuel De Hoz, referente de CeDEU y primer afiliado a nuestra fuerza política luego de haber adquirido la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática. Bienvenido Juan Manuel!!!», recogió en las redes la cuenta oficial de los socialistas argentinos.

Junto a esta felicitación aparece una imagen de De Hoz con una hoja de afiliación, rodeado de otros integrantes del partido en la sede del PSOE en Buenos Aires. Hasta la fecha de esta publicación en redes sociales, el 1 de diciembre de 2022, solo habrían transcurrido 40 días.

Emigrantes del siglo XIX

OKDIARIO también ha publicado que se están tramitando y efectuando nacionalizaciones de descendientes de españoles que emigraron en el siglo XIX. Por ejemplo, hay quienes han aportado escritos sobre la llegada a Venezuela «de 305 inmigrados por el bergantín goleta español Juanito, procedente de las Islas Canarias, el 11 de marzo de 1882».

Recientemente, el Gobierno de PSOE-Sumar editó también un libro de testimonios sobre la Ley de Nietos, donde figuran hasta «tataranietos» que se han beneficiado de la medida pese a que sus antepasados salieron de España en 1905. También aparecen descendientes que aspiran a conseguir dicha nacionalización con documentos que se remontan a 1898.

Entretanto, OKDIARIO informó este viernes de que el CeDEU ha recurrido a un abogado conocido por su militancia en el PSOE para presentar alegaciones ante el Tribunal Supremo tras mantener la suspensión de inscripciones en el censo electoral del 29-N. El Alto Tribunal les exige acreditar que sus antepasados fueron exiliados por razones fundamentalmente políticas entre el 18 de julio de 1936 y el 28 de diciembre de 1978.

Este letrado se llama Eduardo Ranz e inició la carrera por el liderazgo del PSOE madrileño frente al senador Juan Lobato en 2021, aunque no llegó a presentar su precandidatura y terminó integrándose en la del ex alcalde de Soto del Real tras alcanzar un acuerdo programático y de integración de equipos.

Especialista en memoria histórica, Ranz presentó su libro No Matarás, Memoria Civil en distintas sedes territoriales del Partido Socialista. En la reseña de este libro, se dice que este abogado «logró la primera sentencia en la historia que autoriza la exhumación en el interior del Valle de los Caídos». Además, presume en «más de 500 procesos sobre retirada de simbología de exaltación franquista».

Entre 2011 y 2015 fue vocal vecino de la Junta Municipal del distrito madrileño del Retiro por el PSOE. Y también ejerció como asesor del Ministerio de Justicia bajo el mandato de Dolores Delgado, en el cual tuvo lugar la exhumación y traslado de los restos del dictador Francisco Franco desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio.