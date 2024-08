El Tribunal Supremo ha confirmado la rebaja de cinco años en la condena a un violador que asaltó a su víctima «esgrimiendo una navaja de unos 15 centímetros», en cumplimiento de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual de 2022, conocida como Ley del sólo sí es sí. El Alto Tribunal ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada en la que se redujo la pena. Los magistrados consideran que «el empleo» de un arma «no son circunstancias» que «determinen, por sí, la necesidad de imponer una pena superior a los siete años de prisión» según la Ley del sólo sí es sí.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2014. Entonces, el condenado se abalanzó sobre la víctima, que volvía a su casa en Granada, para robarle su teléfono móvil y el bolso. Acto seguido, forzó a la mujer «esgrimiendo una navaja de unos 15 centímetros», la empujó «contra un vehículo aparcado en el lugar» y actuó «para satisfacer sus deseos libidinosos». Tal y como señala la sentencia, empezó a besarla y a realizarle tocamientos. Después de cometer el crimen, le dijo: «No me has visto, no corras, no mires». Y continuó siguiéndola durante un tiempo. El agresor fue condenado a 12 años de prisión.

La Audiencia Provincial revisó el pasado 24 de marzo de 2023 la pena hasta los siete años «con motivo de la entrada en vigor» de la Ley del sólo sí es sí. Ahora, es el Tribunal Supremo el que confirma la reducción de penas para el autor de los hechos. Por tanto, se considera firme después del recurso de casación de la Fiscalía. El Alto Tribunal ha repetido los argumentados que había utilizado hasta ahora para este tipo de casos en el que se revisaba la proporcionalidad de las penas.