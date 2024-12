Los letrados del Congreso avalan tramitar el texto de Junts que pide a Sánchez una cuestión de confianza

Los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados avalan que la Mesa de la Cámara baja pueda tramitar la proposición no de ley en la que Junts exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza. No obstante, según el contenido del informe de 14 páginas de los letrados, al que ha tenido acceso OKDIARIO, estos advierten de que esta iniciativa en caso de llegar el Pleno y salir aprobada «carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo».

La PNL de Junts será sometida a debate este martes en la reunión del órgano de gobierno de la Cámara que deberá decidir si califica o no el texto de la formación de Carles Puigdemont. En estos días, desde el PSOE se ha aludido a un precedente relativo a una proposición no de ley de 2013 que pedía una «moción de censura encubierta», y que finalmente no se tramitó.

En relación con la solicitud de una cuestión de confianza por esta vía, los servicios jurídicos señalan que no existen precedente alguno. «No habiendo precedentes de proposiciones no de ley similares a la que ahora nos ocupa, corresponde a la Mesa fijar un criterio, que probablemente servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro», recoge el informe de los letrados.

Así, remarcan que «el resultado de la votación de esta iniciativa (por la proposición no de ley), si fuera admitida y sometida al Pleno, carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo».

Informe de los letrados sobre la iniciativa de Junts.

No obstante, los letrados, cuyo planteamiento aquí no es vinculante para la Mesa del Congreso (con mayoría de PSOE y Sumar) también señala que «podría la Mesa inadmitir a trámite la proposición no de ley de referencia, teniendo en cuenta que, si bien como órgano de gobierno debe velar por los derechos fundamentales de los diputados y de los grupos parlamentarios, también le es propia, desde la posición que ocupa, una función de salvaguarda del principio de lealtad institucional que ha de presidir las relaciones entre órganos constitucionales, como garantía del buen funcionamiento del sistema parlamentario». El informe no lleva membrete ni firma de la Secretaría General que dirige el letrado mayor, Fernando Galindo, ex alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez, Sólo aparece el logo del Congreso de los Diputados.

Cabe recordar que la iniciativa de registrar una cuestión de confianza corresponde al presidente del Gobierno. Se recoge en el artículo 172 de la Constitución, que determina que, previa deliberación del Consejo de Ministros, éste puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. El Congreso la debatirá, en su caso, en un formato similar a la investidura, con votación de los diputados.

Ruptura a la vista

OKDIARIO publicó el pasado sábado que Junts anunciará la ruptura con el Partido Socialista si la Mesa del Congreso, en su reunión de este martes, tumba la admisión a trámite de esta proposición no de ley. Se trata de una posibilidad más que probable, ya que desde el PSOE y Sumar son reacios a admitir la iniciativa, el paso imprescindible para que llegue al Pleno. Los dos partidos del Gobierno cuentan con mayoría en la Mesa del Congreso para que la proposición de Junts ni siquiera llegue a debatirse y, por tanto, a votarse.

«A día de hoy, habiendo pasado más de un año desde la investidura del presidente del Gobierno español, constatamos una falta de voluntad política por su parte de hacer efectivos, de manera completa y ágil, los acuerdos adquiridos. Esta dinámica no ha posibilitado generar la base de confianza que se pretendía y que es del todo necesaria para encarrilar lo que queda de la legislatura», sostiene el partido de Carles Puigdemont en la iniciativa registrada en el Congreso. Por ello, reclaman a la Cámara que «inste al presidente del Gobierno español a plantear una cuestión de confianza».

Entretanto, la iniciativa de Junts tiene un enorme peso simbólico, y el rechazo traerá consecuencias. Si esta proposición no de ley, que anunció el propio Puigdemont el pasado 9 de diciembre, ya era un aviso inesperado de gran calibre a Pedro Sánchez, que la Mesa del Congreso pueda rechazar la iniciativa este martes, llevaría al partido independentista a situarse en una posición de ruptura. Ello sería todo un golpe para Sánchez en un momento de extrema debilidad en la legislatura, pendiente de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. Junts ya viene avisando desde hace días que no va de farol. Y el malestar en el partido de Puigdemont por el devenir de la relación con Sánchez es evidente.