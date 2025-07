Lambán critica al PSOE por sancionar a una senadora que fue a su homenaje: «Ésa es la catadura moral»

El ex presidente socialista de Aragón Javier Lambán ha criticado este viernes 11 de julio en redes sociales a la dirección de Pedro Sánchez por castigar a una senadora del PSOE que asistió a la entrega de su retrato en las Cortes de Aragón. Lambán ha denunciado que «pidió permiso para asistir al acto de ayer de mi retrato y la van a sancionar» y ha evidenciado la fractura interna en el PSOE: «Ésa es la catadura moral».

La declaración de Javier Lambán, ex presidente de Aragón, se ha referido a la sanción impuesta del Grupo Socialista del PSOE en el Senado a Mayte Pérez. La senadora del PSOE asistió a la entrega del retrato de Lambán en las Cortes de Aragón, desoyendo la orden del partido de no acudir. Lambán ha criticado en redes sociales esa sanción: «Pidió permiso al Grupo Socialista del Senado para ausentarse de un pleno irrelevante y asistir al acto de ayer de mi retrato. La van a sancionar. Esa es la catadura moral. Gracias, Mayte, por tu coherencia y tu dignidad».

Mayte Pérez pidió permiso para acudir al acto de reconocimiento al ex dirigente de Aragón Javier Lambán el jueves 10 de julio en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

.⁦@MaytePerez2⁩ fue pieza principal de mi gobierno. Pidió permiso al Grupo Socialista del Senado para ausentarse de un pleno irrelevante y asistir al acto de ayer de mi retrato. La van a sancionar. Esa es la catadura moral. Gracias, Mayte, por tu coherencia y tu dignidad pic.twitter.com/F2uVVfV0At — Javier Lambán (@JLambanM) July 11, 2025

El maestro de ceremonias del acto fue el actual presidente de Aragón Jorge Azcón. El político del Partido Popular le hizo entrega a Lambán de su retrato oficial como presidente de Aragón, realizado por la artista monja cisterciense Isabel Guerra. El acto coincidió con los diez años de su primera toma de posesión en 2015.

El retrato se expondrá en la galería de entrada de la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, junto al resto de ex presidentes de la comunidad autónoma.

La monja sor Isabel Guerra ha pintado a Lambán con el estatuto de la comunidad aragonesa en la mano izquierda. Además, destacan algunas de sus lecturas preferidas colocadas sobre una mesa. Entre ellas, destacan textos de Manuel Azaña, Konstantino Kavafis, Santiago Ramón y Cajal, un ejemplar de El Quijote y un volumen de Américo Castro.

Agradezco al Presidente ⁦@Jorge_Azcon⁩ el esmero con el que ha organizado la incorporación de mi retrato a la Galería de Presidentes del Pignatelli. Un ejemplo de buena política.Qué grande Sor Isabel Guerra. Ojalá la oncología consiguiera lo que hace ella con sus pinceles. pic.twitter.com/VgWWoJAiSd — Javier Lambán (@JLambanM) July 10, 2025

Lambán: «Me siento huérfano de partido»

Durante el acto homenaje del jueves 10 de julio, Lambán reconoció que «como diría Felipe González, y me duele en el alma, me siento hace ya un tiempo huérfano de representación en lo que a mi partido se refiere, tanto en Madrid como en Aragón». Lambán reconoció que «si defender el sistema es ser conservador, lo soy profundamente. Ahí me van a tener siempre».

En este sentido, Lambán ha destacado que «se podría decir que en este momento de mi vida, el PSOE, mi partido, me duele en lo más profundo del alma, mientras que Aragón por contra me alegra el corazón».

El actual presidente de Aragón Jorge Azcón destacó de Lambán su «pasión por la política» y su «valentía», que «le caracteriza indudablemente, para decir lo que piensa, para decir la verdad y para no tener pelos en la lengua».