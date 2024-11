Koldo ofreció la llave de su casa antes de su arresto a mandos de Marlaska: uno está citado en el Senado

Koldo García Izaguirre ofreció la llave de su casa antes de su arresto a mandos de la Guardia Civil que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene en lo alto del organigrama del Instituto Armado. Fuentes de la investigación aseguran que el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos brindó la oportunidad a los agentes que entraran a su casa de forma voluntaria antes de proceder a la entrada y registro que se produjo el pasado invierno en su chalet de Polop de la Marina. Una de estas personas a las que se trató de ceder las llaves fue al coronel Javier Vázquez, alias Pape, que está citado a declarar en la Comisión de Investigación del Senado sobre este caso.

Koldo lleva décadas vinculado a la Guardia Civil. Fuentes de la Benemérita aseguran que era un habitual en las comandancias de Navarra en las que colaboró con miembros del Instituto Armado. Tras ello, Koldo entró en contacto con los mandos de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid a los que, según las voces consultadas, avisó de que le estaban realizando vigilancias. Fue seis meses antes de su detención cuando Koldo se dio cuenta de que varios vehículos de la Guardia Civil le estaban siguiendo. También se percató de que había dispositivos digitales de los agentes que le estaban vigilando.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegaron a instalar micrófonos en los restaurantes en los que se reunía con miembros de la trama. También se les intervinieron las comunicaciones y se les requisaron los teléfonos el día de su detención. A día de hoy, los agentes de la UCO siguen analizando estos terminales incautados por la Audiencia Nacional.

Consciente de que estaba siendo objeto de una investigación policial, Koldo avisó a varios altos cargos de la Guardia Civil. Entre ellos se encuentran un capitán, un comandante, un coronel y dos tenientes coroneles. Algunos de estos mandos pertenecen a la UCO, según las fuentes consultadas. Según se desprende del análisis de las conversaciones intervenidas al comandante investigado Rubén Villalba, Koldo le dijo que fue el ex director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, quien le avisó de que existía una investigación sobre él. Sin embargo, se trata de un comentario inverosímil, ya que Koldo avisó semanas antes de su detención de que le estaban siguiendo.

Como se ha mencionado anteriormente, llegó a ofrecer las llaves de su casa para que los agentes entraran voluntariamente. Los guardias civiles declinaron el ofrecimiento. El juez comisionó a la fuerza actuante para que procedieran al registro y, en torno a las 08:00 de la mañana del pasado 20 de febrero, entraron en su casa cuando su mujer y su hija menor de edad aún estaban en el interior. Una decena de efectivos de la Guardia Civil armados entraron en la vivienda de Koldo, la cual registraron minuciosamente. Rompieron las cámaras de seguridad y buscaron en cualquier recoveco los objetivos a intervenir.

Objetivos en casa de Koldo

La entrada se saldó con 24.000 euros en efectivo, criptoactivos por un valor de 586 euros y decenas de dispositivos electrónicos. En concreto, entre esos dispositivos había más de una veintena de móviles de distintas marcas. También se encontraron y precintaron más de una decena de discos duros. Dos de ellos pertenecientes al ex ministro José Luis Ábalos en los que custodiaba digitalmente dos informes sobre su gestión, así como fotografías personales y el historial de la conversación por Whatsapp con el presidente Pedro Sánchez.

Los agentes también encontraron un ordenador portátil, una grabadora, así como una serie de documentos y anotaciones manuscritas. Una de estas notas, según el testimonio de los agentes, recogía pagos que pudieran estar relacionados con negocios de la trama que se investiga en la Audiencia Nacional por el Juzgado Central de Instrucción número 2.

Citados por el juez

Ocho agentes de la UCO que aparecen en los informes policiales ya han sido citados por el juez Ismael Moreno, que dirige las pesquisas. Según una providencia consultada por OKDIARIO, los miembros de la Guardia Civil tendrán que comparecer los próximos días 2 y 3 de diciembre a las 10:00 horas en la sala de vistas de la Audiencia Nacional. Comparecerán en calidad de testigos.

Días antes, el 19 de noviembre, también hay una cita en el Senado sobre el caso Koldo. A la cita acudirán miembros de la Guardia Civil como David Blanes, general y ex jefe de la unidad fiscal y aeroportuaria de la Comandancia de Madrid; Jesús María Gómez, ex comisario del Aeropuerto de Barajas y actual jefe superior de la policía en Canarias, y Javier Vázquez Arnáez, coronel de la Guardia Civil. Éste último tenía contacto con Koldo, según las voces consultadas. Vázquez Arnáez pasó por las unidades de UCE-1 y UCE-2 dedicadas a asuntos de terrorismo y es un comandante muy valorado dentro de la Benemérita.