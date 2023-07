JXCat coloca una pancarta en la Castellana de Madrid a favor de Puigdemont: «Persistimos y ganaremos»

Las juventudes de JxCat han colocado este viernes una pancarta en pleno Paseo de la Castellana de Madrid, a la altura de Plaza Castilla, en defensa del fugado Carles Puigdemont en la que se lee: «Persistimos y ganaremos», acompañada de un retrato del golpista. Esto se produce tras conocerse que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) haya confirmado este miércoles la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al expresidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado, en una sentencia que afecta también a los exconsellers y eurodiputados de JxCAT, Clara Ponsatí y Toni Comín.

«Persistimos y ganaremos» fue el lema de la candidatura de JxCat – Libres por Europa encabezada por Puigdemont y los ex consejeros Comín y Ponsatí en las pasadas elecciones europeas. «El objetivo del exilio es persistir y luchar por los derechos civiles del pueblo catalán, por lo que se presentan en estas elecciones», afirmó entonces Aleix Sarri, director de esta campaña electoral.

El tribunal europeo ha desestimado el recurso del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont contra la decisión del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad europarlamentaria, siguiendo la petición del Tribunal Supremo (TS) para que pueda responder ante la Justicia en España por su participación en el procés.

De esta forma, la Justicia europea avala así el proceso de suplicatorio con el que la Eurocámara levantó la inmunidad a Puigdemont y los ex consellers. Frente a esta decisión cabe recurso de casación, que debe presentarse en dos meses, algo que la defensa del expresidente catalán ya ha adelantado que hará.

Así, el TGUE echó por tierra todos los motivos formulados por los tres diputados, en particular sus alegaciones sobre que el Parlamento Europeo no tuvo en cuenta que el proceso judicial se puso en marcha con la intención de dañar la actividad de los diputados.

El PSOE le ofreció un indulto a Puigdemont

Puigdemont ha explicado que miembros del PSOE le visitaron antes, durante y después de los indultos a los condenados por el 1-O y le plantearon «soluciones felices» a su propia situación que él rechazó y seguiría rechazando hoy. En este sentido, al ser preguntado si le ofrecieron que se entregara para ser indultado después de un tiempo en prisión, ha dicho que «sí».

«No es mi situación la que arreglará el conflicto. No hace falta que me vengáis a presentar soluciones felices. Que me entregue y que ya me haréis un indulto y que me trataréis bien. No busco esto», ha afirmado en una entrevista en Rac1.

Puigdemont ha respondido así al ser preguntado si alguien «desde España, desde el Estado, desde Madrid» le llamó o habló con él para negociar. Y ante la pregunta de si le ofrecieron que se entregara para indultarle después de un tiempo en prisión, ha respondido: «Sí, esto era razonable que lo propusieran, porque lo iban a hacer con los presos políticos. Por lo tanto, era creíble que lo hicieran. Pero yo no estoy dispuesto a esto».