Junts ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un cupo catalán si quiere su apoyo en los Presupuestos Generales del Estado para 2025, que es clave para permitir la estabilidad y continuidad del Ejecutivo sanchista. Los posconvergentes han desvinculado esta negociación de la investidura del candidato socialista, Salvador Illa, como jefe de la Generalitat.

El nuevo presidente del Parlament, Josep Rull, ha expresado este martes que quiere que el modelo de financiación de la autonomía sea «similar al concierto económico vasco». El objetivo de la formación independentista es «tener la caja y la llave de la caja» del dinero público recaudado. El representante de Junts ha pedido sacar a Cataluña del «café para todos» y «buscar una relación bilateral» entre la comunidad y el Estado.

Además, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha aclarado en un mensaje a través de la red social X, antes Twitter, que la «financiación propia para Cataluña no debería ir vinculada a una negociación sobre quién quiere ser President» de la Generalitat. A ojos del dirigente posconvergente, estas conversaciones deberían versar sobre «quién quiere tener presupuestos generales del Estado y ser presidente del Gobierno de España».

La negociació del finançament propi per Catalunya no hauria d’anar vinculada a una negociació sobre qui vol ser President de Catalunya sinó sobre qui vol tenir pressupostos generals de l’Estat i ser Presidente del Gobierno de España, entre d’altres qüestions. — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) June 18, 2024

Los dos candidatos con más opciones de ser investidos son Illa y el líder de Junts, Carles Puigdemont. El socialista, el más votado tras las elecciones de mayo, ya ha pedido a Rull más tiempo para recabar los apoyos necesarios. Mientras tanto, el ex presidente de la Generalitat no quiere dar un paso en falso si no cuenta con una mayoría suficiente para volver a ocupar la Casa de los Canónigos, residencia oficial de los mandatarios autonómicos. El nuevo presidente del Parlamento de Cataluña ha aclarado en RTVE que no va a «forzar a nadie a presentar candidatura».

En caso de que nadie se presente, se abre la posibilidad de que se dé un «acto equivalente», es decir, una sesión similar a un debate de investidura, sin candidato, que pondría en marcha la cuenta atrás para convocar elecciones. «Sería un mecanismo, pero no me quiero adelantar», ha matizado el político de Junts.

Rull se reúne este martes y este miércoles con las formaciones que han obtenido representación parlamentaria en el hemiciclo autonómico. El presidente del parlamento catalán sondeará a los candidatos que pueden presentarse a la investidura fechada para el 25 de junio, 10 días hábiles después de la constitución de la mesa de la cámara.

El presidente del Parlament ha negado que Puigdemont vaya a regresar a España ese día si no se alcanza un acuerdo para llevarlo de vuelta a la Generalitat. El líder de Junts expresó que sólo volvería para un debate de investidura. «En caso de que se produjera este acto equivalente, esto no es un debate de investidura», ha admitido Rull.

En todo caso, se ha expresado respecto a la orden de detención todavía activa contra el fugado de la justicia. «¿Por qué debería ser detenido si hemos aprobado una Ley de Amnistía?», se ha preguntado Rull. «Es una anomalía que se mantenga la orden de detención», ha abundado el presidente de la cámara catalana.

Puigdemont contra Sánchez

El pasado lunes, el líder de Junts ya reprochó a Sánchez que ofreciera la «financiación singular» a cambio de la investidura de Illa. «Sólo se nos concederá lo que reclamamos no porque sea justo», manifestó Puigdemont en redes sociales, «sino porque el partido que ahora mismo gobierna España necesita hacerse con el gobierno en Cataluña al precio que sea».

«Jugar con el bienestar y el futuro de los catalanes como moneda de cambio de beneficios para el partido me parece inmoral», lamentó el político fugado de la justicia.

Entonces, el ex presidente de la Generalitat ya advirtió que los Presupuestos Generales del Estado de 2025 «deben hablar muy claro» si «quieren contar» con su apoyo. «Ya avisamos de cuáles eran las condiciones», amenazó el jefe de filas de los posconvergentes.