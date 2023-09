Junqueras da positivo en covid y no participará en los actos de la Diada, pero llama a «movilizarse»

Oriol Junqueras, el presidente de ERC, ha dado positivo en covid y no podrá asistir a ninguno de los actos que se celebrarán este lunes 11 de septiembre de 2023 en el día de la Diada. Según han explicado fuentes del propio partido, Junqueras ha tomado la decisión de no participar en los actos por «responsabilidad social» ante su positivo en covid, pero ha pedido a los catalanes que se movilicen en las calles.

Estaba previsto que Junqueras asistiera a la tradicional ofrenda floral de ERC al monumento a Rafael Casanova en Barcelona. Luego, a mediodía, debía dar un discurso en el acto de ERC antes de la comida popular organizada por el partido.

Esta es la tercera Diada de Junqueras en libertad desde que salió de la cárcel en 2021, tras ser indultado por la condena por el 1-O, y se celebra con la amnistía en el foco como condición para investir al candidato socialista, Pedro Sánchez.

El presidente de ERC ha pedido a los catalanes «movilizarse en las calles en defensa de la independencia y la libertad» de Cataluña por la Diada pese a que él no podrá tras dar positivo en covid.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, ha defendido la «amnistía, autodeterminación e independencia». Y recuerda que desde ERC «Reivindicamos la libertad y los derechos democráticos y nacionales de nuestro país».

Malauradament, he donat positiu per Covid i per responsabilitat social no participaré en els actes previstos d’aquesta #Diada2023. Animo a tothom a mobilitzar-se als carrers en defensa de la independència i la llibertat del nostre país.

Visca Catalunya lliure!

— Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) September 11, 2023