Junts tensa la investidura de Sánchez: plantea la vía unilateral en su manifiesto por la Diada

Junts advierte este domingo de que no ha renunciado ni renunciará «a la unilateralidad como recurso legítimo» para «hacer valer los derechos», a la vez que ha defendido la «legitimidad» de la consulta ilegal del 1-O. En un manifiesto elaborado de cara a la Diada, la formación secesionista aprovecha también para afear «la persecución judicial que ha sufrido históricamente» el movimiento independentista, al que tilda de «democrático y pacífico».

En su manifiesto, JxCat saca pecho de la rueda de prensa del expresidente catalán Carles Puigdemont del pasado martes en Bruselas (Bélgica), en la que detalló las exigencias del independentismo catalán para empezar a valorar una posible investidura de Pedro Sánchez, y entre las que está la polémica amnistía para olvidar los delitos de los políticos y los activistas nacionalistas.

En vistas a esa celebración de la Diada, Junts destaca «la perseverancia, la resiliencia, la unidad de acción y la movilización popular» como las «herramientas» que «históricamente han permitido que la nación catalana avance». En el manifiesto, consultado por OKDIARIO, también aparecen los supuestos «ataques constantes» a la lengua catalana «son una muestra irrefutable de la voluntad de desmantelamiento nacional» que sufre Cataluña «por parte de diferentes actores del Estado».

«Es urgente la defensa y el blindaje de la lengua, y conseguir la oficialidad en la Unión Europea es un paso muy relevante para avanzar en este sentido», enfatiza Junts en su manifiesto para apostillar que «todas las alternativas a la plena libertad» se han confirmado «inútiles a la hora de garantizar la defensa de los derechos y las libertades de los catalanes».

Por su parte, el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha comentado que el independentismo se manifestará en masa este lunes en la Diada y evidenciará que es «una opción política mayoritaria en la sociedad catalana».

🎗 Manifest Diada Nacional.

📄 “Junts manté la legitimitat de l’1 d’octubre i no ha renunciat ni renunciarà a la unilateralitat com a recurs legítim per fer valer els seus drets, tal com va defensar el president Puigdemont en la conferència d’aquest dimarts a Brussel·les."

🔗… pic.twitter.com/doPrTwNaMJ

— Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) September 10, 2023