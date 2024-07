La justicia ha decidido investigar al productor Nacho Cano por, supuestamente, mantener a una veintena de becarios de manera irregular en su musical ‘Malinche’. Cano fue detenido el pasado 9 de julio, a raíz de la denuncia presentada por una bailarina de México seleccionada en ese país para el espectáculo musical, por presuntas irregularidades en las contrataciones de su musical. En ella, señalaba al artista como autor de delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración irregular.

La juez sostiene que antes de llamar a declarar a Cano y a otros investigados, pone en marcha varias diligencias como ofrecer acciones a todos los becarios, llamar a declarar a la denunciante y pedir información a la Seguridad Social, la Comunidad de Madrid, el Registro Mercantil y la Inspección de Trabajo.

La magistrada va a tomar declaración a la denunciante y ofrecerá al resto de bailarinas que se personen como perjudicados, además de solicitar una serie de documentación sobre el musical tanto en tesorería como en el Registro mercantil. Además, ha pedido información sobre la autorización oficial como escuela de baile de Jana Producciones. Una vez tenga toda la documentación, citará a Cano y los otros dos investigados para interrogarles.

Tras tomarle declaración el pasado 9 de julio, Nacho Cano fue puesto en libertad con cargos y ahora se encuentra a la espera de una citación judicial. El ex miembro de Mecano fue arrestado como administrador único de la empresa que gestiona el musical. Otra de las detenidas fue la responsable de la selección de los bailarines, a los cuales, según la investigación policial, prometía un periodo de prueba en España para después contratarles cuando se representara en México.

El auto judicial recoge la denuncia de la bailarina que asegura que, una vez seleccionados desde México, se les pagaba por su trabajo 300 euros, además de alojamiento y comida. Se les prometía una beca y un permiso de residencia como estudiantes.

Según la denunciante, una de las investigadas creó un grupo de Whatsapp con todos los bailarines, a quienes se les explicó cómo debían sortear el control fronterizo en España haciéndose pasar por turistas y obviando en todo momento que eran estudiantes.

La juez explica que se llegó a hacer una inspección de trabajo donde ensayaban estos bailarines, concluyendo que estaban todos en situación irregular. Además, advierte que ninguno de ellos dispuso de la beca de estudios que se les prometió. Para la instructora, «estos trabajadores han sido engañados, cobrando por debajo de convenio, viviendo con necesidad económica y en algunas ocasiones teniendo que pedir ayuda económica a familiares».

Motivaciones políticas

Desde el principio, Nacho Cano ha defendido su inocencia y tras ser detenido a principios del mes de julio, achacó esta detención motivaciones políticas. El ex miembro de Mecano aseguró en su cita ante la prensa que «hay mucha gente que está intentando hacerme daño» y no descarta que haya una persecución política detrás. «Si yo salgo de ahí sin que hubiera ningún periodista en la puerta pero automáticamente sale en La Ser y en El País que estoy detenido… Publican «Nacho Cano, detenido, criminal». Y añade, «parece que me he traído a todos los inmigrantes cuando pago 177 nóminas a todos los trabajadores para que progresen».

Al ser preguntado por el posible motivo de su detención, Cano apuntó a motivaciones políticas: «Ahora mismo hay que llevar la atención a otro sitio que no sea la imputación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Como Nacho Cano es amigo de Ayuso y Nacho Cano es el único arista que se no es comunista y de izquierdas, van a por mí porque también van a por Ayuso. Eso es lo que pienso que está pasando».