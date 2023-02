Los jueces a la misión del Parlamento Europeo: «Los efectos del ‘sí es sí’ pueden durar hasta 5 años»

La misión del Parlamento Europeo que examina estos días en España la aplicación de las políticas de igualdad y, especialmente, la Ley del sólo sí es sí se ha entrevistado este miércoles con representantes del Poder Judicial. Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han mostrado críticos con los ataques de la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra los jueces y han advertido de las consecuencias de esta norma, que hasta el momento ha provocado ya la rebaja de condenas a medio millar de agresores sexuales y medio centenar de excarcelaciones. Sus previsiones son pesimistas. Según fuentes conocedoras del encuentro, las consecuencias de la norma ahora vigente pueden extenderse «hasta cinco años». En este contexto, han recordado a los representantes de la Eurocámara que «en España hay 4.000 presos por delitos sexuales» y cuyas condenas pueden ser revisadas a la baja.

Desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ se advierte que las cifras finales de rebajas de condena «pueden ser muy elevadas». El máximo órgano de los jueces ya acordó hace unos días solicitar a los Tribunales Superiores de Justicia y a las Audiencias Provinciales las resoluciones dictadas en relación con esta ley, con el objetivo de hacer un análisis detallado de su aplicación y poder ofrecer datos contrastados de manera transparente. En cualquier caso, han trasladado a las eurodiputadas que las cifras que se ofrecen a través de los medios de comunicación «no son falsas», como sostienen desde el Ministerio de Igualdad.

«Son matemáticas»

El Consejo ha destacado que ya durante la elaboración de la Ley del sólo sí es sí advirtieron al Gobierno de los efectos de la rebaja en las horquillas de penas para los delitos sexuales. «Esto no es un criterio del juez, son matemáticas, y si el juez no aplica la ley cometería un delito», han avisado. Igualmente, han incidido en que la reforma de la norma no tendrá efectos retroactivos, y que el goteo de revisiones continuará porque «hay muchos juzgados con sentencias pendientes», según han trasladado fuentes del encuentro. Con ello, han manifestado su malestar porque «se pueda acabar trasladando el mensaje de que un delito sexual no es tan grave».

Críticas de Montero

Los jueces han rebatido además las críticas de Montero, quien ha llegado a acusarles de prevaricación al «aplicar mal la ley» por su «machismo». Así, han trasladado a los miembros del Parlamento Europeo que «la formación de los jueces en perspectiva de género es de altísima calidad en perspectiva de género» y han reseñado que «el 56% de las jueces son mujeres y por tanto no hay ningún sesgo machista». Además, han presentado diversas sentencias para demostrar que ya «se enjuicia con perspectiva de género».

(En ampliación)