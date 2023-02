Llop admite a la misión de la UE que el Gobierno no sabe cómo afectará la Ley Trans al maltrato

Las declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, en las que afirma que si un hombre se cambia de sexo y agrede a una mujer no podrá considerarse violencia de género o violencia machista han generado nuevas dudas sobre la ya polémica Ley Trans. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha admitido este lunes, en una reunión con una misión del Parlamento Europeo que examina las políticas de igualdad en España, que no han analizado las posibles consecuencias de esta norma en los casos de violencia de género, según han trasladado fuentes conocedoras a OKDIARIO.

La ley ha resultado especialmente controvertida porque flexibiliza los trámites para cambiar de sexo en el registro, de forma que bastará con la mera voluntad, y no serán precisos informes médicos o psicológicos ni haberse sometido a hormonación y cirugías. Los menores de entre 12 y 14 años sólo precisarán de autorización judicial; entre los 14 y 16 tendrán que estar asistidos por sus progenitores o tutores legales, y a partir de los 16 el cambio será totalmente libre. Es lo que se ha denominado «autodeterminación de género» y que ha provocado la preocupación del colectivo médico.

Para acceder a ese cambio, sólo será necesario que el interesado lo solicite en el registro, asegurando su «disconformidad» con el sexo legal. En un plazo de tres meses, será citado de nuevo para confirmar su decisión y, en un mes más, el proceso estará finalizado.

Polémica

La número dos de Irene Montero ha respondido a través de sus redes sociales a la pregunta planteada por un usuario, sobre «si se puede aplicar la normativa de la violencia de género si se ha cambiado de sexo».

«Una mujer trans es una mujer, así que si esa mujer pega a otra mujer, no estaríamos hablando de violencia de género, sino violencia intragénero o intrafamiliar», ha respondido Pam Rodríguez. Ello supondría, por ejemplo, que la víctima no se podría beneficiar de la especial protección que supone esta normativa para las mujeres maltratadas.

La ley sí establece que «la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género». Pero este artículo sería aplicable al caso de que un hombre solicite el cambio de sexo después de cometer el delito, no antes. Así, el maltratador no sería juzgado por un caso de violencia contra la mujer, sino por violencia doméstica.

Preguntada expresamente sobre este asunto, Llop ha reconocido que el Gobierno no ha valorado cómo la Ley Trans puede afectar a la violencia de género, lo que ha generado preocupación en la misión europea.

«No es posible que las víctimas de violencia de género y sexual paguen los errores catastróficos del Gobierno, son víctimas del despropósito de este Gobierno. El Ministerio de Igualdad legisla a favor de pocos y en contra de muchos y en un tema tan sensible hay que legislar a favor de todos y en contra de nadie», ha aseverado la eurodiputada Rosa Estaràs, integrante de la misión.

Sin respuestas

La titular de Justicia tampoco ha puesto fecha a la reforma de la Ley del sólo sí es sí, que ha provocado el choque entre los socios de la coalición. La presidenta de la delegación, la eurodiputada polaca del Partido Popular Europeo (PPE) Elzbieta Lukacijewska, ha preguntado una única pregunta a Llop: «¿Para cuándo esa reforma?», a lo que la ministra se ha limitado a responder: «No depende de mí, es cuestión del Congreso». Llop también ha elogiado algunos aspectos de la ley, aunque ha acabado admitiendo que ha provocado un «efecto no deseado», el eufemismo con el que el Gobierno se refiere a la rebaja de condenas a agresores sexuales -ya medio millar- y su excarcelación.

Previamente a su reunión con Llop, las eurodiputadas se han reunido con representantes de los sindicatos UGT y CCOO y distintas asociaciones de mujeres, como la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad o la Fundación Mujeres. Estas se han mostrado muy críticas con la ley del sólo sí es sí, exigiendo una reforma inmediata, pero también con la Ley Trans. En este punto, han advertido también de las consecuencias de la norma sobre la violencia de género.

La misión, que integran representantes de los grupos socialista, liberal y de los verdes del Parlamento Europeo, mantendrá distintos encuentros hasta el miércoles. Después, hará un informe de recomendaciones, que se someterá a aprobación en la Eurocámara.