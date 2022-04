Juan Lobato, secretario general del PSOE-Madrid, cree que “el comunismo no ha matado a millones de personas. Quienes han matado a millones de personas son personas”. El líder de los socialistas madrileños explica en una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO que, para él, “no matan las ideologías, matan las personas”. Preguntado si esto sería aplicable también al nazismo y el fascismo, Lobato asiente y responde: “Claro. Las personas que toman las decisiones son las responsables, no las ideologías”.

La conversación venía a cuento de la toma de posesión de Mañueco y del pacto del PP con Vox en Castilla y León que el líder de los socialistas madrileños critica duramente. Para Juan Lobato “gobernar con Vox es muy mal mensaje y da mala imagen de Madrid y de España en el mundo”.

Le enseñamos -entonces- un tuit de la vicepresidenta Yolanda Díaz ensalzando, en el día de su muerte, a Fidel Castro y le preguntamos: “¿Las alabanzas de una vicepresidenta del Gobierno a un dictador como Fidel Castro dan buena imagen de España?”. Y añadimos: “Porque entiendo que usted está de acuerdo con que Castro es un dictador”. Lobato ni asiente ni niega que Castro sea un dictador. Y responde: “Yo no tengo tabúes en hablar de esto. Hay un espacio político que representa la ideología comunista y esto no es despectivo”. Le preguntamos si se puede gobernar con el comunismo como hace Pedro Sánchez dado que él mismo califica a Yolanda Díaz de comunista. “Se puede llegar a acuerdos -señala- con el comunismo, el centrismo o el centro derecha…”. Lobato sitúa en el mismo nivel esos espacios políticos.

“Pero ¿el comunismo no representa a una ideología que ha matado a millones de personas a lo largo de la historia?”, le preguntamos. “No”, responde. “Quien ha matado a millones de personas son personas y dictadores de un lado y de otro que son quienes han tomado esas decisiones concretas. A quien hay que condenar es a esas personas no a las ideologías”. Y lo desarrolla así: “Es igual que una ideología de ultraderecha… Pues habrá dictaduras de ultraderecha que han asesinado a personas y tampoco habrá que irse muy lejos. ¿Eso significa que una ideología de ultraderecha sea una ideología asesina? No. Habrá personas que defiendan valores de ultraderecha sin ser responsables penales de la muerte de nadie”.

“Yolanda Díaz es comunista”

Horas después de que Sánchez alabe los pactos “con lo que representa -dijo en Antena 3- Yolanda Díaz”, preguntamos a Lobato exactamente eso: “¿Qué representa Yolanda Díaz? ¿Es socialdemócrata?”. Juan Lobato lo tiene claro: “No. Yolanda Díaz representa el espacio del comunismo”. Y añade: “Y no lo digo en un tono crítico… Hay un porcentaje minoritario que tiene una ideología comunista y sus valores de lo colectivo y bueno… pues que creen en esa ideología”. Le comentamos, en estos días precisamente de invasión rusa de Ucrania, que el intento de Stalin de imponer el colectivismo agrario a los granjeros de Ucrania, llevo a Stalin a matar literalmente de hambre a 4 millones de ucranianos durante el Holodomor (1930-32).

No conoce el caso de Mónica Oltra

Lobato ha manifestado dudas sobre la conveniencia de que, en las circunstancias actuales de Ada Colau (imputada) y Mónica Oltra (abusos a una menor de su exmarido), Yolanda Díaz las tenga como posibles aliadas en su espacio político o partido por definir. Le preguntamos si recomendaría a su compañero de partido, el presidente socialista de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, destituir a Oltra dado que el PSOE lleva el feminismo por bandera. Lobato asegura que «de verdad que no conozco bien el caso de Mónica Oltra… Se que ha habido algún familiar…» Le apuntamos que fue el marido, no un familiar, el que abusó de la menor y que se investiga si, de acuerdo con Mónica Oltra, que era la consellera responsable, se intentó tapar el caso: “Bueno si ese es el caso, no lo veo bien que siga, claro… Pero vamos yo no debo dar consejos a Ximo Puig. Yo estoy centrado en Madrid, que es a lo que me dedico y tengo mucha ilusión”.