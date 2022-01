Pedro Sánchez recuperó el poder en el PSOE y llegó al Palacio de La Moncloa porque «se podemizó»: así lo explica Juan Carlos Monedero a sus alumnos de la Complutense que cursan segundo del grado de Ciencias Políticas. En la primera semana de la asignatura Teoría y Práctica de la Democracia, a la que ha acudido OKDIARIO, traslada a los estudiantes sus particulares interpretaciones de la política española.

«Fijaros que la socialdemocracia que más se ha salvado en Europa ha sido la española, porque en Italia están en la mierda, en Alemania están regular, en Francia prácticamente no existen… Están muy golpeados. En Inglaterra no gobiernan desde no se sabe hace cuánto. Y aquí se salvaron por esta lógica rara de que a Pedro Sánchez se lo cargan, vuelve y regresa con un discurso muy podemita», relata Monedero ante unos atentos estudiantes que no pierden detalle.

«Ese discurso más de izquierdas es el que permite que la socialdemocracia en España se recupere frente al resto de Europa. Quizá también pase en Portugal… a ver qué pasa en las elecciones», agrega el profesor.

Tras darse cuenta de que se ha salido del temario recula: «Bueno, a lo que iba. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un espíritu de la época que es progresista. Yo hice la tesis sobre por qué fracasa la República Democrática Alemana, sobre por qué fracasó el socialismo en la Alemania del Este. Recuerdo estar mirando los programas electorales del año 49. El programa de la CDU, la derecha, era bolchevique: Nacionalizar las minas, nacionalizar la red eléctrica, nacionalizar las carreteras, nacionalizar el campo. ¿Por qué? Porque era la época. Era lo que mandaba».

La referencia de Juan Carlos Monedero a que Sánchez adoptó un «discurso muy podemita» no es la única sobre el hoy presidente del Gobierno. En otro momento de la lección se burla del jefe del Ejecutivo ante el ninguneo que sufre de otros dirigentes internacionales. «¿Cómo explicamos lo de Ucrania? ¿Que Putin es un cabrón y Biden es guay? En estas Sánchez está llamando todo el rato. Coño, cógeme el teléfono. Venga, tío, que estoy moreno», ironiza el docente ante la extrañeza de los presentes.

Por otra parte, en sus clases también lamenta la fragmentación del voto de la izquierda en España. Desvela que este miércoles ha viajado a Honduras y, como pasa en nuestro país, no tiene claro qué partido es la referencia: «Llega a España alguien de fuera y no sabe quiénes son los suyos. ¿Podemos?, ¿los de Errejón?, ¿el PSOE?…».

Apuntes que entrega Monedero a sus alumnos. (Clic para ampliar)

También alecciona a sus alumnos sobre un clásico en las campañas de Podemos: politizar el dolor. «Sólo así podemos hacer cosas. Sólo si algo te duele puedes llegar a cambiar eso», indica. Del mismo modo, en otro instante aprovecha para cargar contra «el capitalismo organizado o capitalismo enraizado».

Llama la atención que Monedero dé por ciertas teorías de Podemos como que España es una nación de naciones. «Desde Madrid nos cuenta verlo, pero si viajáis por el país comprobaréis que es plurinacional», expone. Del mismo modo, aplaude que el siglo pasado «el zeitgeist», es decir, en su traducción del alemán, «el espíritu del momento» o «el espíritu de la época» era la «desmercantilización» de la sociedad. «Se hizo popular el dicho de que el Estado te acompaña desde que naces hasta que mueres», comenta. En contraposición señala que las liberalizaciones de sectores económicos como el correo, los trenes, etc. son negativas en la actualidad.