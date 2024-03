José Luis López-Linares: «La leyenda negra es una gran mentira de los ingleses por interés geopolítico»

«La leyenda negra es una gran mentira inventada por los ingleses por interés geopolítico», afirma el director y productor de cine José Luis López-Linares. En una entrevista concedida a OKDIARIO, López-Linares señala que, después de las derrotas militares en Cartagena de Indias y Buenos Aires, los ingleses trataron de «romper el Imperio Español por la vía de la Inteligencia» y que, ahora, la leyenda «se mantiene para tenernos divididos». «La historia de España y de Hispanoamérica –tiene claro– la han escrito fuera nuestros enemigos».

José Luis López-Linares estrena el 12 de abril su nuevo documental: Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. Llega tras el enorme éxito de España, la primera globalización. El cineasta da la palabra a historiadores, escritores e intelectuales americanos que luchan contra el relato y la presión oficial de gobiernos como el de Manuel López Obrador en México: «En América ha surgido un movimiento de recuperación de nuestra historia. En México es muy fuerte. Son minoritarios porque la presión oficial es grande, pero es espontáneo y no político».

Para López-Linares «la decadencia y empobrecimiento de México llegó con la independencia, la corrupción de sus políticos, la cesión que hicieron de la mayoría de su territorio y sus riquezas a Estados Unidos, su división en estados y las guerras entre ellos». Y afirma: «Las compañías canadienses se llevan hoy, en tres años, más plata de México de la que pudo venir a España en 300 años».

José Luis López-Linares, con tres Premios Goya entre otros galardones, destaca la capacidad visionaria de Isabel la Católica con la «hazaña única y extraordinaria en el mundo» del mestizaje y la evangelización. «España –recuerda– no tuvo colonias en América. Fueron virreinatos y provincias, sin esclavitud y con los mismos derechos que aquí». Para López-Linares, «la historia del mundo no puede entenderse sin la historia de España y América». «Somos –afirma– una civilización distinta a cualquier otra».

PREGUNTA.- ¿Qué es Hispanoamérica, canto de vida y esperanza?

RESPUESTA.- Es una llamada a que los más de 550 millones de hispanoamericanos seamos conscientes de que somos una civilización distinta a las otras. No somos conscientes del patrimonio artístico común, que va más allá de la lengua, como ninguna otra civilización tiene. Y del patrimonio religioso impresionante. Somos una comunidad porque somos 550 millones de católicos, creamos o no. Porque nuestra cultura es católica y la compartimos. Lo ves cuando viajas allí. La película nos lo recuerda.

P.- Llega tras el enorme éxito de España, la primera globalización.

R.- Sí. En España, la primera globalización el 80% eran historiadores españoles. En ésta, el 90% son americanos. Hemos querido que sea así. En América ha surgido un movimiento de recuperación de nuestra historia. En México es muy fuerte. Son minoritarios porque la presión oficial es grande, pero es un movimiento espontáneo, no político. A veces, francotiradores que salen porque creen que tienen que hacerlo para que nos conozcamos y unamos esfuerzos.

P.- ¿La historia de España y de Hispanoamérica se ha escrito fuera?

R.- Por supuesto. Los grandes especialistas, por ejemplo, en la cultura peruana están en las universidades de París o Londres. Y aquí lo mismo. Hubo 100 años en los que no se escribió Historia de España. La historia la ha escrito el enemigo. En el mundo de la geopolítica y la política internacional hay intereses.

P.- ¿Por qué compramos aquí en España ese relato negro?

R.- Como dice Marcelo Gullo, es una campaña de marketing extraordinaria, en la que se ha invertido mucho dinero en medios para mantenerla viva. Porque es una herramienta extraordinaria para todo el que quiera romper. La leyenda negra se fabrica como una gran mentira con un fin político: romper el Imperio Español. Luego se mantiene para evitar que se vuelva a juntar. Porque somos una comunidad que ya está hecha. No hay que hacerla. Simplemente no somos conscientes de que lo somos.

P.- ¿Es un invento anglosajón?

R.- Por supuesto. Después de que los ingleses fracasen, frente a Blas de Lezo, en las conquistas de Cartagena de Indias y luego en Buenos Aires en dos invasiones sucesivas. Abandonan la vía de enfrentamiento directo militar y crean, digamos, una vía de inteligencia para debilitarnos.

P.- Dice el ministro de Cultura, Urtasun, que hay que «descolonizar» los museos. Pero España no tuvo colonias en América.

R.- Nunca. Fueron virreinatos y provincias. Estaban las colonias inglesas, francesas, alemanas y holandesas. Pero España no tuvo colonias. No se puede hablar de colonialismo. Era una organización imperial completamente distinta. Los virreinatos no fueron nunca colonias.

P.- Isabel la Católica prohibió la esclavitud en América siendo legal la trata en Castilla. ¿El mestizaje y la evangelización fueron las claves?

R.- No hay otro continente mestizo en el planeta. No hay un continente parecido a la América española. Nada. El impulso fantástico lo dio la reina Isabel, que fue la que marca el camino sin haber conocido la inmensidad del mundo que acababa de descubrir Colón. Sin poder, seguramente, siquiera imaginarlo, pero con una intuición magnífica. Las monarquías posteriores siguieron ese impulso de Isabel. Ella dice que los indígenas nunca serán esclavos y pide que se casen españoles con indias, e indios con españolas. Y lo dice así de claro. Con lo que quiere decir que eso no era una colonia, sino parte del Reino. El mestizaje y la evangelización son hechos extraordinarios, una hazaña de cuya dificultad no somos conscientes. Por ejemplo, los jesuitas en la selva de Bolivia. Hemos estado rodando allí en lo que fueron las misiones. Llegan allí, a la selva, y en una generación, en menos de 20 ó 30 años, pasan del Neolítico a tener orquestas barrocas, a ser capaces de leer una partitura y tocar música. A tal punto que el instrumento popular y más indígena en la selva de Bolivia es ahora el violín. No es casualidad.

P.- Llevamos mestizaje y evangelización, educación y lengua.

R.- La lengua, por supuesto, la cultura, la ilustración y un sentido de la belleza que es fundamental. Porque llegas a un pueblecito del Perú, a tres horas de Cuzco, con casitas de adobe, y, de repente, una iglesia con unos tesoros inmensos y dos órganos que llevaron los primeros soldados que llegaron a América, que se conservan allí con una riqueza y un barroco extraordinario. Impresiona porque para evangelizar les hubiera bastado con un par de guitarras.

P.- La leyenda negra habla del «genocidio», pero creamos ciudades, hospitales y universidades, algunas anteriores a las más afamadas de Europa.

R.- Cuando se está construyendo la ciudad universitaria de Alcalá de Henares se estaba construyendo, al mismo tiempo, la de Santo Domingo. Hay una similitud tremenda entre el casco antiguo de Alcalá y el de la ciudad de Santo Domingo, con la primera universidad de América, que es paralela a la de Alcalá. Es el propio cardenal Cisneros quien dirige las dos.

P.- La mentira del saqueo del oro y las riquezas se cae viajando por allí.

R.- La realidad que se vive allí es completamente contraria a lo que cuenta la historia oficial, que intenta olvidar los 300 años de virreinatos. México, el Virreinato de Nueva España, fue el primer productor mundial de plata del mundo. Y lo sigue siendo. Pero ahora las compañías canadienses se llevan de México y de toda Hispanoamérica en tres años más plata que en los 300 años de virreinatos. La ciudad de México y Lima fueron ciudades mucho más ricas que París y Londres en aquella época. La decadencia y el empobrecimiento vienen después. México era un territorio inmenso, no con uno sino con tres virreinatos, con una moneda común, que era el real de a ocho, que era una moneda de curso internacional. Para negociar con China sólo podías usar la plata española. Cuando llega la independencia eso se convierte en 20 estados distintos, alguno tan pequeño como El Salvador, cada uno con su moneda y con sus fronteras, y comienzan las guerras entre ellos. Había habido 300 años de paz y, de repente, eso. Y, además, anegados en deuda con Inglaterra. Cedieron más de la mitad del territorio a Estados Unidos. México perdió un 60% de su territorio a los pocos años de la independencia.

P.- ¿Qué papel tiene España en Estados Unidos? Da la sensación de que no había nada hasta que llegan los europeos al este y luego conquistan el oeste.

R.- Lo que han contado, incluso en el cine, es todo mentira. Parece que los colonos que iban hacia el oeste descubrían un territorio ignoto en el que no había puesto el pie ninguna civilización. Pero muchos de los indios hablaban español y eran católicos. Había toda una organización y un trabajo de siglos en Estados Unidos. Y lo puedes ver en Nuevo Méjico. No hay una sola ciudad ni una calle que no tenga un nombre español. No hay un nombre de pueblo en inglés. Ahora, les están cambiando a algunos el nombre en español por el de los apaches o la tribu que fuera. Pero la presencia de España en Texas, Nuevo México, California, Florida es brutal y es algo que está oculto.

P.- ¿Se impone la cultura woke de las universidades estadounidenses, que incluye el indigenismo? ¿Prefieren nombres apaches o indios para expiar sus pecados? Porque casi los exterminan y luego los encerraron en reservas.

R.- Sí. Se trata de olvidar los años de España. Pasa en México. La historiografía oficial, lo que enseñan a los niños del colegio, va del «esplendor mexicano» a la independencia. Les hablan de 300 años de opresión, esclavitud, oscuridad e, incluso, Inquisición. Todo mentira. La Inquisición nunca actuó allí. No podía actuar contra los indígenas. Estaban fuera legalmente de su jurisdicción. Es una sucesión de mentiras.

P.- ¿La historia del mundo no se entendería sin la historia de España?

R.- Por supuesto. Y, al tiempo, no puedes comprender la historia de España sin la historia de América. Está mal planteado dividirlas. Es imposible entender una sin la otra.