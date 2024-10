El jefe político de Hamás promocionó la marcha que festejó en Madrid la matanza de judíos del 7-O

La marcha del domingo, además, estuvo precedida por hechos que encajarían en la apología del terrorismo. En la víspera de la manifestación, la coordinadora internacional de la facción Samidoun, la canadiense Charlotte Kates, señaló que había quien les acusaba de estar «aquí» para celebrar el 7 de octubre de 2023. «¡Pues claro que estamos aquí para celebrar el 7 de octubre de 2023!», gritó la activista pro Hamás.

Charlotte Kates: «Yes, we are here to celebrate the 7th of October», followed by an applause in the room at the Masar Badil Annual Conference in Madrid.

Yet her organization Samidoun somehow has charitable status in Canada.@BnaiBrith @CIJAinfo @rcmpgrcpolice @csiscanada pic.twitter.com/UPyULO97JG

— Leviathan (@l3v1at4an) October 6, 2024