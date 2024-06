Javier Nart: «Sánchez es como Franco y la amnistía, una aberración»

«Sánchez es como Franco y la amnistía, una aberración». Lo afirma Javier Nart, candidato número dos de Ciudadanos el 9J, en una entrevista a OKDIARIO. Javier Nart se refiere a la figura de la amnistía que aparecía en el Código Penal de Franco, que desapareció expresamente en el de la democracia y que, ahora, ha recuperado Pedro Sánchez a cambio de los siete votos de Junts a su investidura.

Javier Nart es el número dos de la lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo que encabeza Jordi Cañas y cierra Begoña Villacís. La entrevista se realiza horas antes del asesinato del hermano de Villacís.

Para Javier Nart, la amnistía es, sobre todo, «un acto de corrupción descomunal que revienta las costuras de la Constitución». Nart, que militó en el PSOE de Felipe González, se pregunta: «¿Dónde está la dignidad de los socialistas?». Del Rey Felipe afirma: «Yo soy republicano, pero lo está haciendo muy bien y hay que apoyarle».

Javier Nart califica los seis años de Sánchez como «los más tristes». Al ser preguntado si Sánchez debería dimitir, responde recordando los casos de ministros alemanes que tuvieron que dimitir por sospechas de plagio. «Y ahí sigue -añade con retintín- el ‘doctor’ Sánchez. Los españoles somos así».

Javier Nart pide a Sánchez y a Patxi López («el vocero de los intereses personales de su amado líder») que no mientan sobre Begoña Gómez: «Es sorprendente que la mujer del presidente del Gobierno se dedicara a captar fondos». Del caso Koldo, su experiencia como abogado le dice, que «el juez tiene una visión más amplia, que va construyendo la pirámide para llegar a la cima y que uno ya sabe si su cliente las va a ver verdes». Nart reprocha a Sánchez los ataques a la Justicia para tratar de dominarla y afirma que «sus días de meditación profunda fueron una obscenidad».

Javier Nart tiene bien calado a Pedro Sánchez. En 2019 defendió que Ciudadanos pactara con él y dimitió cuando vio que Albert Rivera no estaba por la labor: «No lo hice por Sánchez, sino por España y para evitar que pactara con Podemos y los separatistas como ocurrió. Advertí que Sánchez era un hombre sin principios, pero que sí tenía un fin: ser presidente»

Europa, Vox y el 9J

Con todo, y pese a la situación política en España, Javier Nart cree el 9J no va de Pedro Sánchez, sino de los enormes desafíos de Europa, de su «despertar» tras el covid y la guerra de Ucrania, del enorme reto de la seguridad y la defensa mirando a Putin y Rusia y de la necesidad de reforzarse frente al poder de los Estados Unidos y China.

Javier Nart rechaza, por ello, el concepto de «identidad» que defienden Vox y los partidos de su ámbito en el Parlamento Europeo. Pero rechaza también etiquetar a Vox, pese a sus «profundas discrepancias dentro de la democracia» con el partido de Santiago Abascal: «¿Ultraderecha? Vox es un partido constitucional al que nunca votaré pero que cree en el terreno de juego llamado España y su unidad, que es esencial». Eso sí, Nart salta con la visita de Abascal a Netanyahu: «Abascal no podía caer más bajo visitando al criminal de Netanyahu». Javier Nart defiende el reconocimiento de Palestina por parte de Sánchez, aunque asume su oportunismo y, de nuevo, la falta de respeto a las formas y al Congreso haciéndolo, como con Marruecos, sin consenso y evitando ir al parlamento.

La inmigración ilegal es uno de los asuntos claves de la agenda europea el 9J junto a la inseguridad, el peligro del yihadismo y la islamización de Europa. Javier Nart deja claro: «No creo en la multiculturalidad. Creo en el mestizaje». Y pone como ejemplo la labor de españoles y portugueses en América. Nart cree que «la inmensa mayoría de inmigrantes vienen a trabajar honradamente». Y cree también que hay que «integrar, integrar e integrar, pero exigiéndoles respeto a tres valores fundamentales: laicismo, democracia e igualdad entre hombres y mujeres». Javier Nart tiene claro que el respeto a nuestras leyes por parte de los extranjeros es fundamental y, si no, a su país.

Javier Nart ha sido dos legislaturas eurodiputado elegido en la candidatura de Ciudadanos. Las encuestas no pintan bien. No reprocha ni le decepciona el paso al PP de sus excompañeras Susana Solís y Eva Poptcheva. De Adrián Vázquez, que llegó a ser secretario general de Ciudadanos, reconociendo que fue un magnífico asesor suyo y eurodiputado, dice con su habitual ironía: «Adrián Vázquez es un hombre leal y muy fiel… así mismo».

Javier Nart, abogado, escritor y ex corresponsal de guerra afirma: «Yo no soy político. Sigo manteniendo la curiosidad y el interés de un reportero». Y cuenta, con indisimulado orgullo, su mejor trabajo como eurodiputado: traerse a España a 13 niños españoles, hijos del Estado Islámico, del «infierno» del frente de Irak. Nart se indigna al recordar que «Rajoy y el progresista de Sánchez los abandonaron porque el CNI opinaba que eran una amenaza para la seguridad nacional». Genio y figura, salga o no salga eurodiputado el domingo, afirma: «Queda uno y lo traeré».

Al acabar la entrevista, el viejo reportero que «nunca» volverá a afiliarse a ningún partido político, me enseña las fotos, una a una, de esos niños mientras recita su última letanía cargada ironía: «Una amenaza para la seguridad nacional… otra amenaza para la seguridad nacional…». En los ojos del viejo reportero, del tertuliano implacable de verbo contundente, se adivina, húmeda, la inevitable emoción de quien tantas cosas ha visto en su vida.