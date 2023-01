Jaime Martínez: «Palma sufre el desgobierno de un PSOE radicalizado, Podemos y los independentistas»

«Un absoluto desgobierno». Así define Jaime Martínez, candidato del PP a la alcaldía de Palma, la situación que sufre el ayuntamiento de la capital balear con el tripartito formado por un PSOE «radicalizado», Podemos y los independentistas de Més. Al desgobierno se une la «inacción, dejadez y sectarismo» del equipo municipal de una ciudad que ha caído en todos los índices: «Después de ocho años de gobierno de la izquierda, somos la 5ª ciudad más sucia de España, la 5ª más insegura, la 3ª en peor movilidad y la 3ª en peor calidad de vida». Así las cosas, Jaime Martínez recuerda que «en 2015, con el PP, Palma era la mejor ciudad del mundo para vivir, según la revista Times».

En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Jaime Martínez dice que es «muy triste lo que pasa en Palma» y acusa al alcalde socialista, José Hila, de «no liderar» el equipo municipal y de «dejar a Podemos y Mes campar a sus anchas, haciendo y deshaciendo a su antojo». «Han sido 8 años de decadencia y dejadez, de no poner en marcha proyectos y de gobernar con propaganda en vez de con rigor y acción».

El candidato popular de Palma lamenta la suciedad de la ciudad y la mala gestión de la empresa municipal Emaya: «Estas empresas municipales, como la del transporte, deben tener una dirección clara con personas eficaces y objetivos claros. Emaya y sus trabajadores son la imagen de la ciudad. Los trabajadores saben hacer muy bien su trabajo. Lo han demostrado en otras legislaturas. Quienes fallan son sus directivos, la gerencia, la programación, la gestión y el día a día. No están capacitados. No hay una política de imagen de la ciudad ni se cumplen los servicios básicos que merece el ciudadano».

Imposición del catalán

Jaime Martínez cuenta que «en absolutamente todos los puestos del ayuntamiento de Palma el catalán es requisito básico» y promete revertir el desequilibrio actual con el español: «Cuando gobernemos los premios Ciutat de Palma serán de nuevo en castellano y en catalán después de 8 años sólo en catalán por puro sectarismo». Y describe otro de los sinsentidos actuales que corregirá si es alcalde el 28-M: «El ayuntamiento no te contesta en castellano si tú no lo solicitas. En una comunidad bilingüe, el ciudadano tiene derecho a dirigirse a la administración como quiera y la administración el deber de contestarte en la lengua en la que se ha dirigido».

Inseguridad

Jaime Martínez promete «devolver la dignidad al cuerpo de la Policía Local de Palma». «Les faltan recursos básicos», afirma. «No lo merecen. Son grandes profesionales, pero hoy hay 300 policías menos en la calle que hace 20 años con 100.000 habitantes más en la ciudad. No hay prevención, no hay policía en la calle», lamenta. Jaime Martínez se compromete a que «cuando gobernemos habrá un plan de choque para dotar a la ciudad de los 900 policías, como mínimo, que había hace 20 años». Recuerda Jaime Martínez que «Palma ha tenido en 2022 un 35% más de delitos que 2021 en la calle: robos, hurtos, agresiones, destrozo de mobiliario urbano…».

Movilidad

Según Jaime Martínez, las actuaciones del tripartito del alcalde José Hila «han sido todas tendentes a empeorar o crear problemas donde no los había» y denuncia la grave desaparición de plazas de aparcamiento: «Están reformando el paseo marítimo y eliminan 1.200 aparcamientos sin poner alternativas cuando en la ciudad hay un déficit de más de 15.000 aparcamientos. Quieren hacer un tranvía que elimina 4.000 aparcamientos y que va a destrozar los mercados municipales, eliminando árboles centenarios».

Comercio local

Jaime Martínez cuenta que «el comercio está desesperado»: «Ese mismo tranvía quieren llevarlo hasta el aeropuerto, pero haciendo parada en un gran centro comercial a mitad camino». E ironiza: «Así cuidan el comercio». Acusa al gobierno municipal de acosarles «con inspecciones constantes para intentar limitarles su actividad y obligarles al cierre».

«Ni en pandemia ni después -dice- el comercio ha recibido ninguna ayuda del ayuntamiento. Han debido de cerrar cientos de comercios». Y lo describe así: «Es triste pasear a las 7 de la tarde por el centro de Palma y que no haya nadie en la calle. Al final -recuerda- el pequeño comercio es el que genera y atrae actividad y hace una ciudad amable, viva y alegre».

Reconstruir Palma

Jaime Martínez lanza un mensaje de esperanza para «reconstruir» la ciudad, pese a que «destruir es muy fácil y construir mucho más difícil». Tiene pactado con Marga Prohens (candidata popular a presidir las Islas Baleares) y Alberto Núñez Feijóo crear y establecer en Palma un Comisionado de Regeneración de las Zonas Turísticas de toda España: «Volveremos a hacer que Palma sea la capital mundial del turismo y del conocimiento turístico. Tenemos grandes empresas y un sector privado muy potente, que tiene que exportar su know how en nuevas tecnologías, innovación y turismo».

Ideología anti empresarial

El candidato del PP a la alcaldía de Palma asegura que la ideología lo impregna todo en el equipo de gobierno y especialmente hiriente son los ataques al empresariado: «Sus políticas no van destinadas a incentivar la iniciativa privada o al autónomo para que cuando vaya al ayuntamiento le abras las puertas y le facilites al máximo crear una nueva empresa y actividades para generar más riqueza a la ciudad».

Dice que el equipo de gobierno «niega la realidad y al final es no entender la ciudad. Es no entender que playa de Palma es el motor de la ciudad, que sus ingresos a las arcas municipales permiten tener inversiones y servicios sociales». «Distribuir la riqueza -afirma Jaime Martínez- no es dar paguitas y regalar bonos a todo el mundo».

Palma, la mejor ciudad

Jaime Martínez tiene claro que quiere devolver a Palma el título de mejor ciudad para vivir: «Al final, hay que tener un proyecto de ciudad, un objetivo claro y una estrategia. La estrategia es actuar en lo urgente que es la vivienda, la movilidad, la limpieza y la seguridad. Esto tiene que ser en 2023 sin dejar pasar ni un minuto. Pero sin olvidarnos del medio y largo plazo. Pensar la ciudad que queremos dejar a nuestros hijos y sentar las bases. Y para eso me planteo tres ejes: cultura, deporte y sostenibilidad. Son transversales y sirven a la cohesión social». Jaime Martínez contrapone esta idea a «un PSOE que se dedica a dividir, confrontar, ser sectario y a reforzar lo que nos separa y no lo que nos une2.

Hila = Armengol = Sánchez

«Hila y Armengol son Sánchez», dice Jaime Martínez. «Armengol es la única baronesa nacional que defiende a capa y espada la gestión, políticas y alianzas de Pedro Sánchez. Es una alumna aventajada de Pedro Sánchez. E Hila por mimetismo o inacción es lo mismo. El PSOE de aquí -dice con rotundidad- es el PSOE de Sánchez».

Jaime Martínez lanza este mensaje: «En las elecciones de mayo decidiremos también si queremos o no que siga gobernando en esta ciudad, en estas islas y en este país Pedro Sánchez».