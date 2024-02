El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que investiga presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia ha señalado a Jacobo Pombo, ex miembro de FAES y vinculado al Partido Popular, como «intermediario» junto con el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos dentro del caso Koldo, al que ha dado nombre el ex asesor del ex ministro, Koldo García.

«La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo», ha apuntado el juez Ismael Moreno en un auto del pasado 7 de febrero, en el que autorizaba una serie de intervenciones telefónicas a los investigados, dentro del marco del caso Koldo.

Jacobo Pombo (Santander, 1983) ha sido empleado de FAES y ha estado vinculado al Partido Popular. Pombo ha trabajado en el Ayuntamiento de Madrid y ha sido ex director de Proyectos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El ex empleado de FAES, relacionado en el caso Koldo este jueves por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, ha elevado su perfil entre los diferentes miembros del PSOE al convertirse en presidente del Global Youth Leadership Forum (Foro de Liderazgo de Juventud Global, en inglés). Jacobo Pombo, que ha aparecido este jueves dentro del caso Koldo, como se ha indicado anteriormente, ha organizado como presidente desde 2016 este foro. La reunión se celebra cada año al final del verano en Santander y reúne a jóvenes dirigentes que debaten los grandes desafíos de la escena internacional junto con veteranos políticos y empresarios de toda la comunidad internacional.

En este foro en Santander, se ha encontrado con Ábalos y Koldo García en diferentes ocasiones. Ábalos ha acudido cada verano desde hace años, que se lleva a cabo al final de todos los veranos en el Palacio de La Magdalena con su hijo Víctor y Koldo García, su ex asesor y principal implicado en la trama corrupta.

El nombre de Jacobo Pombo también ha aparecido en 2015 entre la documentación recabada por la Policía sobre el estafador conocido como el Pequeño Nicolás, en relación con la creación de una empresa de seguridad ferrovial internacional. En esos escritos, ha aparecido el nombre de Pombo junto a una anotación de 9.000 euros. Sin embargo, Pombo ha negado siempre cualquier vínculo profesional con el Pequeño Nicolás.

La Audiencia Nacional sigue su procedimiento contra siete personas, una de ellas Koldo García, dentro del marco del caso al que ha dado nombre, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

Al señalar al ex ministro de Transporte y ex diputado socialista, ahora diputado del Grupo Mixto, el instructor ha marcado en rojo un encuentro que tuvo lugar el pasado 10 de enero en un restaurante de Madrid: «Koldo se reúne entre otras personas con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana entre las 21.15 y las 22:20 horas aproximadamente, como queda reflejado en el oficio policial», ha precisado.

Para el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, esta reunión «tiene un especial interés para los hechos investigados» habida cuenta de la conversación telefónica mantenida el día anterior entre el empresario Juan Carlos Cueto, presunto cerebro de la trama, y Koldo. Según se desprende de la investigación, en dicha llamada «Cueto le pedía que antes de que se fuese de viaje a Perú el día 11 de enero le dijese algo a un tercero».

«De hecho, Koldo le informaba a Cueto que una de las cosas a tratar con una de las personas que se reunirá al día siguiente -cuando se reúne con Ábalos- era esa, se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros realizada a Soluciones de Gestión», ha añadido el juez.

En el marco de la resolución, el instructor de la Audiencia Nacional ha destacado las conversaciones intervenidas del 29 y 30 de noviembre de 2023 en las que «se infiere que Koldo había tenido acceso a las alegaciones formuladas por Soluciones de Gestión al expediente administrativo iniciado por la Administración Balear de las que habría dado traslado a terceras personas para que las revisaran».

«Se han observado numerosas conversaciones telefónicas a través de las que se aprecia un cambio de enfoque en Soluciones, en el caso de que por parte la administración balear se produjese un silencio administrativo a su recurso planteado en el seno de la reclamación efectuada», ha subrayado el juez.