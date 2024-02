Ábalos pone a Armengol en la diana: «Sus mascarillas, a diferencia de las mías, fueron un fraude»

José Luis Ábalos pone a Francina Armengol en la diana: «Sus mascarillas, a diferencia de las mías, fueron un fraude», ha afirmado el que fuera secretario de Organización del PSOE, ahora en el grupo mixto del Congreso, tras negarse a abandonar su escaño como le solicitó la dirección de su formación por «responsabilidad política».

Ábalos mantiene que en el caso Koldo, defiende que el supuesto enriquecimiento por comisiones ilegales en los contratos de su ministerio, no se produjo «a costa de las arcas públicas».

Aunque el ex ministro ha asegurado desconocer los contratos de la Administración que presidía Francina Armengol con la empresa investigada vinculada al caso de corrupción, Soluciones de Gestión, ha indicado que «ahí sí hay quebranto para las arcas públicas. Eso es estafa», dado que se trata de mascarillas que no contaban con la calidad requerida y fueron adquiridas por el Ejecutivo de Armengol, ha dicho el ex ministro en el programa Todo es mentira, presentado por el podemita Risto Mejide.

De esta forma, Ábalos marca distancias con la presidenta del Congreso y del Govern balear la pasada legislatura, Francina Armengol, que pagó un contrato de 3,7 millones en mayo de 2020 a la misma empresa que contrató con Transportes, siendo ministro el dirigente socialista.

«Esas tuvieron que haberse repuesto, las del ministerio no». En este sentido, Ábalos ha vuelto a insistir en que en el caso de su ministerio, el primer informe del Tribunal de Cuentas «dijo que no hubo quebranto para las arcas públicas. Esto es a costa del empresario, no de la Administración», aseguró durante una entrevista.

Si bien Ábalos reiteró que desconocía los contratos realizados por el Ejecutivo de Armengol, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no opina lo mismo. Por ello, apunta que el ex ministro socialista de Transportes actuó como «intermediario» de la trama de su ex asesor Koldo García para tratar de frenar el expediente administrativo iniciado por la Administración balear.

El ex ministro no está investigado en el caso Koldo, ni tampoco Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, si bien lideraba el Ejecutivo cuando se produjeron los hechos que se investigan.

Fuentes del entorno de esta última aseguraban hoy que no tuvo ningún contacto con Ábalos, ni por teléfono ni mediante ninguna otra vía, sobre este proceso.

En Ferraz exoneran también a Armengol por haber reclamado a la empresa por las mascarillas defectuosas tres años después de la operación, durante los cuales las mascarillas han permanecido almacenadas en una nave del IB-Salud estando ya parte de ellas caducadas desde 2022.

La supuesta intermediación de Ábalos para frenar este procedimiento de reclamación se habría producido, al parecer, tras la llegada del PP al Govern balear. Según el juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, el ex ministro de Transportes se reunió en enero con su ex asesor Koldo García en una marisquería de Madrid para abordar la reclamación de Baleares por el expediente de las mascarillas.

En un auto del pasado 7 de febrero, el juez señala al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos como «intermediario» de la presunta trama.

En el auto se autorizaban intervenciones telefónicas a los investigados y, como indica la resolución judicial, la observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante «han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo».

De momento, ni Ábalos ni Pombo, al igual que tampoco Armengol, figuran como investigados en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra siete personas, una de ellas Koldo García, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.