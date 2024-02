Isabel Díaz Ayuso: «Yo con Junts no voy ni a la vuelta de la esquina»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dejado claro que ella no iría «con Junts ni a la vuelta de la esquina, y menos en estas condiciones». Ni siquiera, ha asegurado, para presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asimismo, la dirigente popular ha señalado que ella no está «a favor del indulto ni de ninguna amnistía» y ha defendido que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, siempre se ha mantenido en el «no a los indultos, no a la amnistía, sí a la defensa del Poder Judicial y sí a seguir investigando las posibles conexiones de Putin con el indepentismo catalán».

«No he escuchado decir al presidente del Partido Popular nada distinto, además tampoco se dan las condiciones. Primero tiene que haber un señor Puigdemont que se siente en el banquillo y sea procesado y condenado. Lo que ahora intenta hacer la Moncloa es dar la vuelta a la tortilla porque sabe de sobra que lo que está haciendo no es por la convivencia, sino que es corrupción pura y dura», ha sentenciado.

Así se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid al ser preguntada en una entrevista en La Mirada Crítica por las supuestas declaraciones de Feijóo sobre dar un posible «indulto con condiciones» a Puigdemont. «Yo no le he oído decir eso, lo que le he oído decir es que no se dan las condiciones y que no va a haber ningún tipo de amnistía», ha señalado Ayuso al respecto.

Para la líder popular, Moncloa «nos está acostumbrando al juego del trilero». «Estamos rodeados de trileros, los 22 ministros, los delegados del Gobierno, Pumpido… Es Sánchez el que le debe los votos a los independentistas y a Bildu, no somos nosotros», ha sentenciado para después dejar claro que ella «no está a favor del indulto ni de ninguna amnistía» y «con Junts no iría ni a la vuelta de la esquina» porque «esta gente ni se ha arrepentido ni va a hacerlo».

Indulto «con condiciones»

Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado sobre la información que se publicó el pasado 10 de febrero por la noche mientras se celebraba la gala de los Premios Goya. Según fuentes del PP, el partido daría el el indulto al ex presidente de la Generalitat «con condiciones» y nunca a cambio de una investidura. Si bien las mismas fuentes aseguraron que esta vía no se puso encima de la mesa en las conversaciones del pasado verano ni Génova la ofreció en ningún caso.

¿Y podría darse en un futuro? La postura aquí del partido de Feijóo es nítida, según explicaron. «Para que hubiera indultos deberían cumplirse una serie de condiciones legales», relataron, como el sometimiento de los fugados a la Justicia, que sean condenados, que ellos (los separatistas) sean los que pidan esos indultos y que haya «un compromiso explícito de volver al Estado de Derecho». Además, sobre ese muy hipotético escenario en el que Junts ni estuvo, ni está ahora, las fuentes subrayaron que el PP nunca recurriría al indulto «a cambio de una investidura, a diferencia de lo que sí ha hecho Sánchez».

«El indulto es un perdón del Estado, la amnistía es un perdón que pide el conjunto del país. Sin sometimiento a los tribunales de Justicia no cabe perdón en un Estado de derecho», agregaron al respecto.

Sin embargo, el líder del Partido Popular dejó claro este domingo que él dice «no a la amnistía y a cualquier indulto». «Nuestra postura ante la amnistía siempre ha sido ‘no’. Es ilegal, inconstitucional y rompe el principio de igualdad de los españoles. El Gobierno tiene interés en embarrar la campaña, pero fue Sánchez quien cedió para ser presidente. Yo mantengo mis principios», aseguró en declaraciones ante los medios de comunicación.

Nuestra postura ante la amnistía siempre ha sido NO. Es ilegal, inconstitucional y rompe el principio de igualdad de los españoles. El Gobierno tiene interés en embarrar la campaña, pero fue Sánchez quien cedió para ser Presidente. Yo mantengo mis principios. pic.twitter.com/loFKARYcTN — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 11, 2024

El presidente del PP acusó así en sus declaraciones al Gobierno de querer «embarrar la campaña» de las elecciones gallegas que se celebrarán el próximo 18 de febrero y aseveró que «no se da ninguna condición para los indultos» a los líderes del procés.