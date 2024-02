Feijóo daría el indulto a Puigdemont «con condiciones» y nunca a cambio de una investidura

El PP de Alberto Núñez Feijóo daría el indulto al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont «con condiciones» y nunca a cambio de una investidura. Así lo señalan fuentes del PP, si bien apuntan que esta vía ni Junts la puso encima de la mesa en las conversaciones del pasado verano -a diferencia de la amnistía- ni Génova la ofreció en ningún caso.

¿Y en un futuro? La postura aquí del partido de Feijóo es nítida, según explican. «Para que hubiera indultos deberían cumplirse una serie de condiciones legales», relatan, como el sometimiento de los fugados a la Justicia, que sean condenados, que ellos (los separatistas) sean los que pidan esos indultos y que haya «un compromiso explícito de volver al Estado de Derecho». Además, sobre ese muy hipotético escenario en el que Junts ni estuvo, ni está ahora, las fuentes subrayan que el PP nunca recurriría al indulto «a cambio de una investidura, a diferencia de lo que sí ha hecho Sánchez».

«Toda propuesta de reconciliación pasa por el reconocimiento de la ley y la Constitución española y el sometimiento a los tribunales de Justicia. Las causas pendientes en los tribunales deben concluirse con sentencias. También la de las personas que se fugaron de nuestro país para eludir sus responsabilidades», insisten las fuentes del PP.

«El indulto es un perdón del Estado, la amnistía es un perdón que pide el conjunto del país. Sin sometimiento a los tribunales de Justicia no cabe perdón en un Estado de derecho», remachan.

«La amnistía no era legal»

Lo que Junts sí exigió en privado al PP el pasado verano fue la amnistía a los encausados por el 1-O para investir a Feijóo tras las generales del pasado 23 de julio. Sin embargo, Génova la rechazó por «ilegal» tras analizarla «24 horas». Así lo revelan fuentes del PP sobre los contactos que se produjeron el pasado verano. OKDIARIO publicó entonces en exclusiva que el vicesecretario general de Acción Institucional de los populares, Esteban González Pons, mantenía interlocución con representantes de Junts, llegando a haber «varias reuniones».

«El estudio de la amnistía duró 24 horas. Vimos que no era legal», aseguran fuentes del PP. Que una Ley de Amnistía, como la que acabó pactando Pedro Sánchez con los independentistas y se tramita ahora en el Congreso, formara parte de las conversaciones que el PP mantuvo con Junts en aquel momento era algo que hasta ahora se desconocía. Fundamentalmente, porque entonces el foco estaba centrado en la elección de la Mesa del Congreso, que acabó cayendo del lado del PSOE (Francina Armengol fue presidenta y no Cuca Gamarra) y donde la imposición del uso del catalán, desjudicializar el 1-O e investigar Pegasus fueron la principales demandas de Junts que trascendieron.

No fue hasta el 5 de septiembre de 2023 en aquella sonada comparencia en Bruselas cuando Puigdemont verbalizó en público sus exigencias para investir a Feijóo -entonces candidato propuesto por el Rey como ganador del 23J- o a Pedro Sánchez, que estaba en funciones. La amnistía fue la condición previa que puso Puigdemont delante de los micrófonos para empezar a negociar cualquier investidura.

Sin embargo, ahora sale a la luz, y así lo admiten fuentes del PP, que los negociadores de Puigdemont, con el secretario general de su partido, Jordi Turull, como hombre fuerte, ya habían trasladado a Génova que si Feijóo quería estar en la Moncloa debía ceder al chantaje separatista, esto es, a una amnistía del 1-O, como acabó haciendo Sánchez para seguir en el poder.

«No comerciamos con España»

Este sábado en un mitin en Sarria (Lugo), el propio Feijóo manifestó que el «el PP tardó menos de 24 horas en rechazar la amnistía, mientras que el PSOE lleva 5 meses intentando encajar a martillazos la amnistía en la Constitución». «Para mí la amnistía siempre fue una línea roja, para Sanchez una oportunidad. Nosotros no somos el PSOE. No comerciamos con España. No nos movemos por la conveniencia política o personal», declaró.

Además de la amnistía, según apuntan las fuentes del PP, los populares escucharon y «analizaron» otras exigencias de Junts, como el uso del catalán en el Congreso. En cualquier caso, tales fuentes subrayan que, en lo referido a la amnistía, «constatamos y argumentamos de manera sólida en términos jurídicos nuestra negativa a realizar esa ley por ser manifiestamente inconstitucional». «En ningún caso podíamos negociar sobre algo que consideramos que incumple la Constitución», recalcan.

Asimismo, las fuentes del PP sostienen que a su presidente no le preocupa «lo más mínimo» la reflexión que publicó Puigdemont el pasado jueves en redes sociales afirmando que si hubiera permitido la investidura de Feijóo, en lugar de la de Pedro Sánchez, no se le estaría investigando por un delito de terrorismo ni se abriría la puerta a hacerlo por el de alta traición. «Si mi partido hubiera permitido la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, o hubiera impedido la de Pedro Sánchez, todos estos espectáculos se habrían ahorrado. Y de esto también hablaremos cuando toque. Como en la trama rusa, todo se sabrá», sentenció en la misiva.

En este contexto, la impresión que ahora mismo hay en Génova es que «Sanchez va a ceder en todo porque si no se acaba la legislatura». Las últimas vías sondeadas por la Moncloa para contentar a Junts y que los separatistas voten el texto actual de la Ley de Amnistía -sin incluir todo el terrorismo ni la alta traición-, como han sido una eventual reforma del Código Penal y otra de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acortaría los plazos de instrucción, no han sido bien acogidas por Junts, que se remite al pacto firmado con el PSOE en Bruselas el pasado 9 de noviembre y exige una «amnistía integral».

«Han mentido a Puigdemont»

Precisamente, en la dirección del PP -según las mismas fuentes- sostienen que hasta el momento «los negociadores del Gobierno han mentido a Puigdemont» en tanto «le prometieron una amnistía total» que todavía no ha llegado. No obstante, aún hay margen para que Sánchez se humille más, inciden las fuentes, que reparan además en un hecho significativo: Sumar, socio de Sánchez en el Ejecutivo de coalición, votó a favor de las enmiendas de Junts a la Ley de Amnistía que fueron rechazadas por el Pleno

Si Sánchez acaba cediendo, como creen en el PP, para los populares el «dique de contención» para frenar la Ley de Amnistía pasa por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Supremo, añaden las mismas fuentes.