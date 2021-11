El Ministerio de Igualdad va a elevar de 5.000 a 20.000 euros el premio de ensayo Celia Amorós en el que están vetados los autores hombres. Ante la bajísima participación, sólo se presentaron en todo el país 10 obras y varias ya publicadas, el departamento liderado por Irene Montero ha decidido cuadruplicar el premio para tratar de conseguir que más escritoras presenten candidaturas.

Así lo ha anunciado la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, en el acto de entrega de los premios de la primera edición. La también dirigente de IU ha justificado la importancia de potenciar este certamen apuntando que las mujeres galardonadas en los premios nacionales de ensayo sólo son a día de hoy el 11 % del total. La primera mujer reconocida en este género desde 1975 fue la propia Celia Amorós en 2006.

Cabe recordar que, como desveló OKDIARIO, el primer premio de este año (Archivo y memoria del feminismo español del último tercio del siglo XX. Fuentes para su estudio de Maria Adelina Codina-Canet) ya había sido publicado con anterioridad. Un extremo que las bases del certamen prohibían taxativamente. Tenían que ser obras originales. No obstante, Igualdad decidió, como no había muchas más obras de nivel para premiar, optar por esa. Por otra parte, se ha reconocido a Ares Batlle con un Accésit honorífico por Régimen disciplinario y mujeres presas. Un análisis criminológico con perspectiva de género.

Cuando Irene Montero anunció este nuevo premio estalló una importante controversia porque sólo se aceptaban candidaturas de «una autora o varias». No se recogía la posibilidad de que hombres presentaran sus trabajos. Cuando se conoció este punto diversos internautas ya dejaron notar su intención de recurrir las bases. Este jueves, en la entrega, se ha insistido en la necesidad de impulsar este premio de ensayos feministas porque «la lucha contra la desigualdad necesita teoría pública».

En el acto oficial la ministra ha tomado la palabra y ha aprovechado para celebrar el «primer paso» para hacer permanente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017 –sin el voto a favor de los diputados de Podemos– y que inicialmente perdía su vigencia en 2022. La responsable de Igualdad también ha destacado la importancia del indulto del Ejecutivo a Juana Rivas. «Una rotunda victoria para el movimiento feminista», según la dirigente morada.

Pinchazo

Irene Montero anunció a bombo y platillo en octubre de 2020, coincidiendo con el Día de las Escritoras, la creación de este nuevo premio para ensayos feministas pero la participación fue tan pobre (10 textos) que se eligió una tesis ya publicada y premiada en otro certamen. Al buscar el trabajo en cuestión en Internet, aparece rápidamente que esa misma investigadora publicó un documento de título casi idéntico: «Fuentes para el estudio del movimiento feminista organizado del último tercio del siglo XX» en 2019 en el XX Premio de ensayo «Carmen de Burgos» organizado por la Diputación Provincial de Almería. El texto fue elegido «finalista» en dicho premio.

durante su intervención @antoniamorillas ha anunciado que con el fin de consolidar el premio se incrementará su dotación de 5.000 a 20.000 euros en 2022 — Instituto de las Mujeres (@InstMujeres) November 18, 2021

Las bases del premio del Ministerio de Igualdad establecen que los trabajos tienen que ser inéditos. De hecho, la convocatoria iba más allá y obliga a las autoras a firmar la siguiente declaración responsable: «La abajo firmante, declara bajo su responsabilidad que la obra [título de la obra] presentada a la I edición de los Premios Celia Amorós de Ensayo es original (no es copia ni adaptación de otra), inédita (no ha sido difundida por ningún medio, incluyendo Internet), que no infringe derecho de terceros, no está seleccionada o premiada, ni pendiente de fallo de ningún otro premio, ni está sujeta a compromiso de edición por parte de entidad alguna».

Sin embargo, el trabajo premiado calca el título de otro ya publicado en Internet. Es, en efecto, más allá de «una adaptación», es «una copia» de otra obra no inédita.