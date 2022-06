Irene Montero se arrima a Sánchez para seguir viva en política al asumir que Díaz la borrará de su lista

Irene Montero se acerca al PSOE. El objetivo, según personas que conocen bien a la ministra de Igualdad, no es otro que el de buscar cobijo y asegurarse un sitio en sus listas, tras asumir que Yolanda Díaz no le incluiría en los puestos de salida de su plataforma transversal. Una candidatura, la que impulsa Díaz, que por ahora no tiene asegurada la presencia de Podemos en la coalición, en plena escalada de tensión dentro del espacio radical.

Desde varios entornos del Gobierno y el Partido Socialista apuntan a «los movimientos» de Montero para dejarse querer por los de Pedro Sánchez. Y desde el propio PSOE, sobretodo el sector de las mujeres más feministas, acusan al presidente del Gobierno de «ceder demasiado ante la ministra de Igualdad». Esa complicidad se vislumbró hace unos días, en su última comparecencia en la sala de prensa de La Moncloa, cuando alabó a Sánchez y a la exministra Bibiana Aído. Otro movimiento, señalan en el entorno de Díaz, es el cese de su ex jefa de gabinete Amanda Meyer -de IU- por un perfil independiente y de su estricta confianza como Lídia Rubio.

Tras unos inicios complicados entre Sánchez y Montero, aseguran en el entorno del presidente que por las injerencias de los entonces vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, la relación actual entre ambos «es más que buena». El jefe del Ejecutivo ha permitido a la titular de Igualdad aprobar varias leyes importantes que tradicionalmente hubiese capitalizado el Partido Socialista. Y que lo ha hecho personalmente la ministra de Igualdad.

Malestar

La decisión de Yolanda Díaz -materializada por su entorno- de registrar la marca ‘Sumar+’, de cara a las próximas elecciones generales, ha generado estupefacción y malestar en las filas de Podemos. Sobretodo entre las ministras Montero y Ione Belarra y el exlíder de la formación Pablo Iglesias. Este último advirtió que el movimiento unilateral, por parte de la vicepresidenta segunda, «tiene que tener consecuencias». Básicamente, esas consecuencias, son que los morados no se sumen a la coalición.

Desde Podemos acusan a la ministra de Trabajo de tener «voluntad de romper con el partido que la hizo ministra» al registrar su propio partido sin decirles nada a ellos. Iglesias, Belarra y Montero se sienten «traicionados» por el mero hecho de que Yolanda Díaz no les hubiese informado del registro de la marca con la que pretende concurrir a los próximos comicios. Asumen que «pese a su discurso de querer sumar a los máximos actores posibles, no cuenta con nosotros». De ahí que algunos, como la ministra de Igualdad, se dejen querer por quién le puede permitir repetir como ministra el siguiente mandato.