Interior mantiene seis cuarteles de la Guardia Civil bajo riesgo de derrumbe

Al menos seis cuarteles de la Guardia Civil se encuentran en un estado lamentable e incluso con riesgo de derrumbe, como son los de Toledo, Noreña (Asturias), la Línea de la Concepción (Cádiz), Muxía (La Coruña), Alicante y Salamanca. Tanto es así que la Dirección General ha venido ordenando desde enero de 2023 que se realicen obras en ellos con contratación «urgente».

El cuartel de Cartagena (Murcia) también estaba en mal estado y fue derribado en 2023, pero todavía no ha sido levantado de nuevo porque han existido problemas con la convocatoria de urgencia de la obra al no ser admitida en su totalidad con ese carácter extraordinario, lo que supone volver sacar a concurso parte de la obra. Y el de la comandancia de Toledo tuvo que ser desalojado a principios de este año por riesgo de derrumbe y la demolición ha sido paralizada al encontrar amianto.

Incluso en las instalaciones de la Dirección General, en la madrileña calle de Guzmán El Bueno, existen riesgos de importancia, según ha informado a OKDIARIO la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). «Se evaluaron los riesgos de las instalaciones de uno de los edificios y la empresa contratada para dicha evaluación propuso una serie de medidas preventivas hace unos tres años, pero todavía no se ha hecho nada para solventarlos, lo que ha llevado a presentar una nueva denuncia desde nuestra asociación», precisa Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC, así como vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.

Tanto la «situación ruinosa» de los citados cuarteles como los contratos urgentes han hecho saltar las alarmas en esta asociación, la decana, que se pregunta «si las instalaciones no se mantienen en condiciones porque no hay dinero o porque no interesa hacerlo porque así estas contrataciones son de carácter urgente, por lo que no hay que hacer una licitación completa y la parte urgente de la obra la pueden adjudicar a quien quieran».

«O es una falta de mantenimiento generalizado, lo cual es preocupante, o todavía peor: que la Guardia Civil se esté aprovechando para adjudicar a dedo las contrataciones», declara a OKDIARIO Eugenio Nemiña.

La AUGC destaca que el número de obras para este tipo de contratación, que resulta extraordinaria, es inusualmente elevado. «Cuando son tantas, parece que es intencionado», sentencia Nemiña. Una situación que la AUGC ha denunciado ante el secretario general de la Inspección de personal y servicios de Seguridad de Madrid y actualmente está a la espera de respuesta.

Además, advierte en OKDIARIO que aunque se hayan adjudicado los contratos para reparar estos cuarteles, «las obras llevan su tiempo y existen retrasos que generan que a día de hoy sigan sin repararse las deficiencias, con el malestar de los agentes que trabajan en ellos o que son desplazados a otros sitios, como en el caso de Toledo, donde fueron repartidos en distintas instalaciones de la ciudad».

En su denuncia ha reclamado que se adopten «medidas urgentes para la revisión inmediata de todas las instalaciones de la Guardia Civil» en España -más de 2.000- y se inste a la Benemérita a realizar «labores de mantenimiento que impidan llegar a estas situaciones de urgencia y riesgo real e inminente para los trabajadores».

La AUGC critica que a esta situación de abandono y deterioro de las instalaciones sólo se puede llegar con una absoluta falta de mantenimiento y revisión de las mismas. Sostiene que es imposible que con un mantenimiento y revisiones periódicas adecuadas se llegue al extremo de tener que realizar, «en el plazo de un año, un número tan elevado de contrataciones urgentes, totalmente extraordinarias, dado el riesgo al que están expuestos los trabajadores».

«Eso, o lo que sería más grave, que aunque se detectan, de modo interesado se pone en peligro la salud y vida de los trabajadores para, de ese modo, realizar contrataciones directas por el procedimiento de urgencia. Algo que tampoco puede descartarse, a la vista de la cantidad de investigaciones de corrupción en la que aparecen implicados miembros de la Guardia Civil, como es el caso cuarteles», apunta la AUGC.

Esta asociación afirma que «el despliegue de la Guardia Civil en nuestro país es del siglo pasado», pues tiene numerosas instalaciones con pocos efectivos, algunas de cinco guardias, y ello conlleva un excesivo gasto de mantenimiento, reparaciones, servicios telefónicos o informáticos, etc.

Destaca que la Administración debe plantearse si es necesaria la actual distribución y, de ser así, garantizar un presupuesto suficiente para mantener las instalaciones en buen estado. «No podemos estar viviendo toda la vida de la caridad de ayuntamientos y diputaciones y que ellos asuman reparaciones y mantenimiento, que es lo que nos pasa muchas veces, cuando existen desperfectos en las instalaciones y tenemos que mendigar la reparación», afirma Eugenio Nemiña.

La AUGC sostiene que «la seguridad y salud de los guardias civiles, los ciudadanos que se desplazan diariamente a las instalaciones de la Guardia Civil, así como los trabajadores externos, están en peligro ante el elevado número de instalaciones en mal estado», y exige al Gobierno una solución urgente.