«Su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias». Así se dirigió la diputada de Vox, Carla Toscano, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados este pasado miércoles. Y se desató la bronca. Montero se hizo la víctima hasta las lágrimas. Este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado algunas de las ocasiones en la que la izquierda, ahora con la piel tan fina, le profirió insultos a ella. «A mí me han llegado a llamar en la Asamblea nazi, me han comparado con Putin, me han llamado asesina…», ha expresado Ayuso en un acto institucional. Y hasta se ha quedado corta.

«Imcompetente» y «de dudoso equilibrio mental» la llegó a llamar el alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente. Amparo Rubiales, también socialista e histórica feminista del partido de Pedro Sánchez, le espeto: «¡Eres tonta, inferior», en un claro ejemplo de sororidad.

El actor Pepón Nieto llegó a referirse a la presidenta de los madrileños en una entrevista en La Sexta de la siguiente forma: «Era una persona que me daba la sensación, incluso, que estaba mal medicada. Hacía como cosas así raras».

Pero uno de los más graves, viendo la reacción de Montero a la alusión a su relación con Pablo Iglesias, se produjo cuando Paloma García, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, le dijo a Ayuso que «no sabe follar».

Pancartas con la cara de la política del PP con el texto «se busca asesina» sobreimpreso, otra imagen en la que se la compara con una muñeca diabólica… Los insultos son infinitos.

Máximo Pradera, uno de los baluartes de la izquierda mediática, llego a llamar a «sacar la macheta del carnicero para cortarle el cuello a Ayuso» en sus cuentas de redes sociales. TV3, la televisión en manos de los separatistas catalanes, tampoco se queda atrás, y la llamó en el programa FAQS «loca frenopática».

Este es sólo un ligero repaso a todos los insultos que ha recibido Isabel Díaz Ayuso realizando una búsqueda rápida en internet. Luego la izquierda brava y patalea por unas obviedades en el Congreso.