La inquilina de Sánchez que recibió 169.000 € del Gobierno en 2020 fue condenada en 2022 por morosa

Jill Stribling, inquilina de la casa de Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde vivían el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, la imputada Begoña Gómez, antes de mudarse al Palacio de la Moncloa en 2018, fue condenada en 2022 por impago de una deuda de 3.400 euros a los padres de un alumno de su academia de inglés. Una deuda que todavía no ha saldado, puesto que dejó sin fondos las cuentas de English for Fun SL, la misma entidad que recibió del Gobierno de Sánchez hasta tres ayudas ICO en el año 2020. Estas asignaciones sumaron un total de 169.600 euros en concepto de avales de financiación para paliar los efectos de la crisis del Covid-19, tal y como publicó OKDIARIO este lunes.

Stribling era administradora de English for Fun SL -ya extinguida- junto a uno de los amigos íntimos de Pedro Sánchez. Se trata de David Sanza, el conseguidor de 60.000 euros -vía patrocinio de Reale Seguros- para que Begoña Gómez desarrollara su cátedra en la Universidad Complutense y uno de los invitados VIP al mitin del PSOE de febrero de 2019 al que también asistió el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama.

OKDIARIO ha tenido acceso a la sentencia condenatoria dictada el 21 de marzo de 2022 por un juzgado de Primera Instancia de Madrid donde se recoge que «queda acreditado que la mercantil demandada adeuda a la actora la cantidad de 3.400 euros, con ocasión de la compensación que la escuela infantil ofrece a los padres ante la imposibilidad de la asistencia a las clases en el curso académico 19/20 con ocasión de la pandemia». Además de estos padres, hubo más afectados.

Y es que, según fuentes conocedoras de este litigio contra la inquilina de Sánchez, la academia English for Fun SL cerró sus puertas en marzo de 2020 por motivo de la pandemia de coronavirus, ofreciendo a cambio clases online que los padres no aceptaron dada la corta edad del alumnado.

Debido a la complejidad de la situación y dado que los padres habían pagado el curso por adelantado, quedaron con la escuela en que en lugar de abonarles el dinero, este se dejara en una «bolsa» para ir gastándolo con posterioridad, por ejemplo, en los campamentos de verano que realizaba esta academia anualmente. Sin embargo, cuando llegó el momento de aprovechar esa «bolsa», la academia de la inquilina de Sánchez denegó esta compensación. Fue entonces cuando los padres decidieron llevar a English for Fun SL a los tribunales, y la Justicia les dio la razón.

Sentencia condenatoria contra la academia de Stribling y Sanza.

Sin embargo, los demandantes todavía no han recibido ni un euro de la inquilina de Sánchez, puesto que la citada sociedad cerró (el 7 de julio de 2022 es la fecha de extinción de la empresa que consta en el Registro Mercantil consultado por este periódico) y en sus cuentas bancarias no quedó dinero para saldar estas deudas. En concreto, el 11 de enero de 2023 el mismo Juzgado decretó «el embargo de los siguientes bienes, como de propiedad del ejecutado English for Fun SL, para cubrir la suma de 3.400 euros de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos más otros intereses y costas presupuestadas de 1.020», reza la resolución en poder también de este periódico.

Y el pasado 21 de marzo de 2024, los demandantes tuvieron la comunicación judicial de que «no consta al día de la fecha cantidades consignadas en la cuenta del expediente», es decir, la inexistencia de fondos en la cuenta de English for Fun SL.

Amplias prestaciones

Mientras Jill Stribling ha evitado saldar estas deudas, la profesora de inglés inquilina de Pedro Sánchez ha vivido con amplias prestaciones en la vivienda en que residió durante años el hoy jefe del Gobierno y su esposa. Ubicada en una zona acomodada de Pozuelo, dentro de un lustroso complejo residencial, esta vivienda fue adquirida en su día por el suegro de Sánchez, Sabiniano Gómez, y luego se hizo cargo del inmueble su hija, investigada en la actualidad por un juez de Madrid por la presunta comisión de hasta cuatro delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional.

El inmueble alcanza los 165 metros cuadrados construidos y cuenta con tres dormitorios y dos cuartos de baño, además de dos plazas de garaje y trastero. Ahora mismo, en esta urbanización, el alquiler ronda los 2.400 euros al mes.

Tres pistas de pádel y cancha multiusos en la urbanización de Sánchez. (Foto: Idealista)

El cotizado complejo residencial en el que se encuentra este piso dispone también de seguridad privada las 24 horas (portero físico permanente), amplísimas zonas ajardinadas, piscinas de adultos e infantil, vestuarios, sala comunitaria, un área de juegos infantiles, pistas de pádel y una cancha multiusos.

A Jill Stribling y David Sanza se les pudo ver en una actitud de compadreo con Pedro Sánchez y Begoña Gómez en esta casa -pero todavía habitaba por el líder socialista y su mujer- durante la jornada de reflexión de las elecciones del 26 de junio de 2016. El propio Sánchez se encargó de difundir en redes sociales estas imágenes con sus «amigos» en la víspera de la jornada electoral, donde cosechó el peor resultado histórico del PSOE.