El infierno de José tras su separación: «Me detuvieron por ser hombre, pido justicia e igualdad»

La vida de José, un empresario con patrimonio millonario afincado en Vigo, se ha convertido en un infierno tras su separación. Hijo de españoles que emigraron a México, José contrajo matrimonio con una mujer en Vigo que acabó denunciándole por malos tratos. Esta denuncia hizo que José fuera condenado por la Audiencia Provincial de Vigo y ahora lucha en el Tribunal Supremo por su absolución. «Fui detenido por ser hombre, pido justicia e igualdad», reclama en una entrevista con OKDIARIO, en la que denuncia que su ex mujer le ha quitado parte de su patrimonio millonario después de su separación en Vigo.

José y su ex mujer –cuyas iniciales corresponden a V.M.T.– estaban recién casados cuando las cosas comenzaron a ir mal en el matrimonio. «Empecé a tener problemas con ella, muy fuertes, se empezaron a quedar con negocios míos, con cosas mías, propiedades, casas… », relata José. Y prosigue: «Me retenía en mi casa, me amenazaba de muerte y cuando tomaba alcohol se ponía en un plan muy agresivo». Por estas razones, José decidió comenzar su separación y el 14 de febrero de 2023 empezó su calvario.

V.M.T. le denunció por malos tratos en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Vigo. Su ex mujer culpó a José de una agresión, algo que el mexicano con nacionalidad española desmiente categóricamente. Sin embargo, fuentes de la defensa de su ex mujer consultadas por OKDIARIO ratifican los hechos. Los letrados se apoyan en un informe forense elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en el que aseguran que las lesiones que presentó la ex mujer de José se corresponden con las evidenciadas por los forenses. Sin embargo, José ha presentado un informe pericial que rechaza la versión de su ex mujer sobre los malos tratos.

Pero la justicia no creyó a José y le condenó por malos tratos con una pena de nueve meses de cárcel tras su separación. Los abogados del empresario en Vigo recurrieron esta sentencia que se dictó tras el juicio rápido. Casi nueve meses más tarde, la condena ha llegado al Tribunal Supremo, que tiene que resolver el recurso de casación impuesto por los letrados de José. En el supuesto de que el alto tribunal tumbará este recurso, la defensa de José llegará a instancias europeas con el objetivo de que absuelvan a su cliente.

Cuentas bancarias

Al procedimiento de separación y el de violencia de género también se suma un litigio judicial fiscal, entre otros. Según asegura José, su ex mujer ha conseguido acceder a sus cuentas bancarias en Suiza «de forma completamente ilegal» provocándole un quebranto de su patrimonio de más de medio millón de dólares.

Tal y como relata su ex marido, el modus operandi de V.M.T. era sencillo: ordenaba a los trabajadores del banco que hicieran recargas de dinero desde las cuentas de José a tarjetas de pago en su posesión. La comunicación se realizaba vía email y los banqueros suizos accedían a realizarlas sin consultar al titular de la cuenta. José ha denunciado a los trabajadores de estas entidades que realizaron los movimientos y espera recuperar su dinero.

A las recargas también se suma la apertura de cuentas bancarias a nombre de José en otros países. Además, V.M.T. también ha aportado información sobre el patrimonio de José a pesar de haber firmado un contrato de confidencialidad cuyo incumplimiento podría hacer que pagase una multa millonaria. «Me han acusado de lavado, de ser testaferro de bancos que yo no conozco. Estoy siendo investigado por Hacienda cuando soy residente fiscal en México, he aportado pruebas», explica José en una conversación con este periódico.

Pero las recargas de miles de euros no son el único patrimonio que V.M.T. ha conseguido apropiarse de José según su testimonio. La que fuera su mujer también se ha quedado con varios vehículos de alta gama que pagó su ex marido y uno de ellos lo tiene custodiado en un garaje al que no puede acceder el propietario de los vehículos. «Se ha quedado mis coches y ha vendido dos de ellos, la he denunciado y he denunciado también a la Dirección General de Tráfico», explica José. Así, tras su separación, la mujer con la que se casó en Vigo ha conseguido quedarse con parte de su patrimonio millonario.

Okupa en Vigo tras separación

V.M.T. también está okupando una casa en Galicia, según fuentes cercanas al caso. Se trata de la vivienda donde pasaban los fines de semana con José y sus dos hijos. Ella se quedó en la casa alegando que era el domicilio familiar. La realidad es que ella y los menores vivían en otra casa.

Ahora, los menores viven con su padre y su madre vive sola en la vivienda okupada. Los abogados de V.M.T. explican en una conversación telefónica con este periódico que la Fiscalía le atribuyó esta vivienda a la ex mujer de José y que días después de la vista oficializó la compra venta. Sin embargo, no existe ninguna resolución judicial que atribuya la vivienda a la ex mujer de José.

La violencia vivida en el núcleo familiar, el desmantelamiento de su patrimonio y la separación, están causando estragos en José. La factura psicológica de vivir este tipo de situaciones no es barata y el propio empresario alega estar sufriendo depresión y ansiedad. «Es tremendo, tengo que tomar medicación, quiero irme a México y no volver hasta que cambien las leyes», lamenta José tras terminar su relato.