Incendio en la planta de Saica Natur cubre de humo el barrio del Rabal en Zaragoza

Un incendio de grandes proporciones se ha declarado esta tarde en la planta de Saica Natur, la división del Grupo Saica dedicada a la gestión integral de residuos y servicios medioambientales, situada en la avenida de San Juan de la Peña, en Zaragoza. El fuego, que comenzó poco antes de las 18:00 horas, ha generado una densa columna de humo que cubre gran parte del barrio del Rabal. Los Bomberos de Zaragoza y los equipos propios del grupo trabajan intensamente para contenerlo. La situación se ha visto agravada por la alerta naranja por fuertes vientos, que podría complicar las labores de extinción y dispersar el humo hacia zonas residenciales.

Este sábado por la tarde, un incendio de gran magnitud se ha declarado en la planta de Saica Natur, la división del Grupo Saica especializada en la gestión integral de residuos y servicios medioambientales, ubicada en la avenida de San Juan de la Peña, en Zaragoza. La planta se dedica a la recogida, clasificación, tratamiento y valorización de residuos, principalmente papel, cartón y plásticos.

El fuego ha empezado poco antes de las 18:00 horas, y desde distintos puntos del barrio del Rabal se pueden observar llamaradas y una densa columna de humo, que ha generado alarma entre los vecinos. A la zona se han desplazado, además de los Bomberos de Zaragoza, los equipos de extinción propios del grupo papelero, con el objetivo de contener las llamas y proteger la zona de producción.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Zaragoza, la prioridad de los equipos de emergencia ha sido confinar el incendio en el almacén afectado, evitando que se propague a otras áreas de la planta y garantizando la seguridad de los trabajadores y vecinos. La intención es que, una vez controlado el fuego, la actividad industrial pueda retomarse con normalidad mañana.

Saica en Zaragoza

Esta planta forma parte del Grupo Saica industrial, especializado en la producción de papel, cartón y soluciones de embalaje y la gestión de residuos y servicios medioambientales. En concreto, la planta afectada por el incendio corresponde a Saica Natur, la división del grupo dedicada a la gestión integral de residuos y valorización medioambiental, que incluye:

Recogida, clasificación y tratamiento de residuos industriales y urbanos.

Valorización de materiales reciclables, principalmente papel, cartón y plásticos.

Servicios ambientales para empresas, contribuyendo a la economía circular y la sostenibilidad.

Impacto en el barrio del Rabal

El humo ha cubierto gran parte del distrito del Rabal, afectando la calidad del aire y obligando a las autoridades a recomendar medidas de precaución:

Mantener cerradas ventanas y puertas .

. Evitar salir a la calle , especialmente personas con problemas respiratorios, niños y ancianos.

, especialmente personas con problemas respiratorios, niños y ancianos. Seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y medios oficiales.

Riesgos asociados al incendio

El fuego en una planta papelera y de gestión de residuos conlleva riesgos específicos:

Propagación rápida, dada la naturaleza combustible de los materiales (papel, cartón y plásticos).

Emisión de humo y partículas, que afectan la salud respiratoria y la visibilidad en la zona.

Riesgo para estructuras y equipos cercanos, lo que puede afectar la producción y seguridad industrial.

Condiciones meteorológicas adversas

La alerta naranja por fuertes vientos en Zaragoza, con rachas que podrían alcanzar los 90 km/h, complica las labores de extinción. La borrasca Oriana ha aumentado el riesgo de que el humo se disperse hacia zonas residenciales y que las llamas se propaguen con mayor rapidez, dificultando la actuación de los Bomberos y los equipos de Saica.

Coordinación de emergencias

La respuesta al incendio en la planta de Saica Natur se ha coordinado entre distintos cuerpos de emergencia y autoridades locales: