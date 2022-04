La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el que fuera su predecesor en el cargo y vicepresidente segundo en el Gobierno, Pablo Iglesias, han firmado un manifiesto para pedir la paz en Ucrania. Este manifiesto no nombra en ningún momento al impulsor de la invasión: el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Esta iniciativa cuenta también con el apoyo de otros dirigentes políticos o personalidades como el ex líder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn, el ex ministro de Finanzas de Grecia Yanis Varoufakis, el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, el filósofo Noam Chomsky, el médico y sociólogo Vicenç Navarro y el presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza.

Otras firmas son las de el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, la coordinadora nacional del Bloco de Esquerda portugués Catarina Martins, el secretario general del Sinn Fein Declan Kearney, el presidente honorario del Partido Democrático de los Pueblos turco Ertugrul Kürkçü y el ex alcalde de Nápoles Luigi De Magistris. A esto hay que sumar al secretario nacional de Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, el periodista Rafael Poch o la diputada del Partido Laborista británico Zarah Sultana, entre otros.

He firmado este manifiesto para reclamar ¡Paz Ya! Peace Now! para Ucrania junto a Noam Chomsky, Jeremy Corbyn y muchos más. Firma tú también para exigir una salida diplomática al conflicto y una apuesta real por la paz.https://t.co/O59fMPr7VM — Ione Belarra (@ionebelarra) April 18, 2022

El manifiesto, titulado «Ucrania. Paz ya», pide un alto «un alto el fuego inmediato» en Ucrania, «las negociaciones para una paz plena y duradera» y la eliminación de la deuda internacional del país para favorecer su «reconstrucción». Se pide también la implicación de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales relevantes «para garantizar cualquier acuerdo».

El texto señala que los efectos de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania han sido «devastadores» por las «muertes» y la «destrucción» provocadas, así como las «millones de personas obligadas a huir de sus hogares». «A medida que la guerra se intensifica, crece el riesgo de aniquilación nuclear. Las consecuencias sociales y económicas de esta guerra ya se están sintiendo en Ucrania, Rusia y en todo el mundo», apostilla el manifiesto.

No al «lenguaje beligerante»

El manifiesto impulsado por Podemos hace alusión a las dos condiciones «más esenciales para la paz» propuestas por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski: «Las tropas rusas invasoras deben retirarse de Ucrania y Ucrania se convierte en un país neutral». «Instamos a los gobiernos y medios de comunicación a dejar de lado todo lenguaje beligerante y promover y fortalecer el diálogo sobre esta base. La escalada solo conducirá a más derramamiento de sangre, desplazamientos y daños económicos infligidos a personas inocentes», sostienen.

La iniciativa recoge dar asilo «a todos aquellos que huyen de la guerra con una política de asilo que no esté condicionada por el país de origen». «Es responsabilidad de los gobiernos y las autoridades públicas proteger y garantizar los derechos humanos», se recalca en este sentido.

«Eliminar su deuda»

El último eje sobre el que gira el manifiesto es el de pedir a «las instituciones internacionales para que eliminen la deuda de Ucrania comprometan recursos para apoyar el desarrollo nacional y popular del país».

«Hacemos un llamado a los gobiernos para que protejan el estado de bienestar, garanticen los derechos sociales para todos los ciudadanos y reduzcan la desigualdad. Es hora de que las grandes fortunas y las grandes empresas contribuyan equitativamente a la sociedad para que las rentas y los cuerpos de la inmensa mayoría no carguen, una vez más, con el coste de esta crisis», sentencia el texto.