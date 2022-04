Vladimir Putin incrementa su amenaza sobre Estados Unidos y sus socios. Rusia ha enviado una queja formal advirtiendo al Gobierno de Joe Biden y a la OTAN de «consecuencias imprevisibles» por la ayuda militar creciente en Ucrania que podría incluir armamento pesado.

Con una nota diplomática, Moscú ha asegurado que el envío de armas «más sensibles» a Ucrania ponen «combustible al fuego» y podrían provocar «consecuencias imprevisibles». Una advertencia que llega justo cuando el presidente de EEUU ha prometido una nueva ayuda militar por valor de 800 millones de dólares, incluidos helicópteros y vehículos blindados de transporte de tropas.

«Lo que los rusos nos dicen en privado es precisamente lo que nosotros decimos al mundo públicamente, que la ayuda masiva que proveemos a nuestros socios ucranianos demuestra su notable eficacia», indicó un alto funcionario estadounidense en The Washington Post.

Según el periódico The New York Times, esta nota fue dirigida por medio de las vías diplomáticas normales y no viene firmada por ningún alto responsable del Gobierno ruso. Citando una fuente cercana al asunto, la cadena televisiva CNN indicó que la queja formal podía significar que Moscú se prepara para adoptar una actitud más agresiva frente a Estados Unidos y la OTAN.

Joe Biden dio luz verde el miércoles a una nueva ayuda militar masiva a Ucrania con equipo más pesado al que había enviado hasta ahora. Las nuevas entregas de armas estadounidenses comprenden equipos «muy eficaces que ya hemos entregado» a Ucrania, pero también «nuevas capacidades», entre las que destacan «sistemas de artillería» y «medios de transporte blindados», precisó el gobierno.