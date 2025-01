El hermano de Sánchez al presidente del Teatro Real: «Muy querido Gregorio, estamos muy ilusionados»

David Sánchez Pérez-Castejón, que se hace llamar artísticamente como David Azagra, se dirigió personalmente al presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, para la firma de un convenio entre esta institución y la Diputación de Badajoz. El acuerdo, que se firmó en 2019, y aún vigente, sirve para promocionar las actividades desarrolladas por Sánchez a través del programa Ópera Joven que dirige en esa diputación provincial presidida por el PSOE. El año pasado se conoció, además, que el Teatro Real había fichado al hermano del presidente del Gobierno como miembro de su «consejo asesor», un cargo que resultó muy polémico y que aún conserva pese a su imputación por varios delitos contra la Administración Pública y Hacienda.

Los correos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapan las comunicaciones que el hermano del presidente del Gobierno se intercambió con Marañón para la firma del convenio. En los mails se revela la estrecha relación entre ambos, que se tratan de forma muy afectuosa.

«Muy querido Gregorio. Gracias, la verdad es que estamos muy ilusionados con las posibilidades que abre este convenio», escribió el músico el 8 de febrero de 2019, tras cerrar los términos del acuerdo.

«Querido David. No dejes de llamarme si se retrasa o surge algún problema. Un amistoso abrazo, Gregorio», le escribe en otro mail el presidente de la institución. «Lo más importante: me alegro inmensamente de que estemos ya ahí», escribió Marañón.

El presidente del Teatro Real también se dirigió a David Sánchez para resolver cuestiones burocráticas relacionadas con la firma del convenio: «Como sabes, nos están pidiendo que vayamos a Badajoz para la firma del convenio. Yo, en las próximas semanas, no tengo un día libre para poder desplazarme a Badajoz, y algo parecido le sucede a Ignacio. Por ello, me permito sugerir que, aprovechando alguna venida del presidente de la Diputación, lo firmemos en Madrid. Otra posibilidad sería que la firmáramos ahora por separado y, más adelante, buscáramos una fecha para ir a Badajoz y celebrarlo convenientemente. Antes de contestar, te escribo estas líneas para que me des tu criterio».

David Sánchez también se comunicó directamente con el responsable del Teatro Real, Ignacio García-Berenguer. «Quedamos pendientes de que podáis proponernos fechas para la firma solemne del mismo. La firma nos gustaría que pudiera llevarse a cabo en las próximas fechas», le escribió el músico a García-Berenguer. «Querido David. Buenísima noticia. Desde mi secretaría se encargan de coordinar la firma. Un abrazo», le correspondió el director del Teatro Real.

Hijastra en Moncloa

Como publicó OKDIARIO, además, se da la circunstancia de que Pedro Sánchez nombró a dedo a la hijastra del presidente del Teatro Real, poniéndola al frente del Departamento de Asuntos Exteriores en La Moncloa.

Se trata de Pilar Sánchez-Bella Solís, hija de Pilar de Solís y Martínez-Campos, casada en segundas nupcias en el año 2000 con Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, presidente de la Fundación Teatro Real.

Sánchez-Bella entró como asesora rasa de Exteriores en La Moncloa en 2019, saltó a directora adjunta del Departamento de Asuntos Exteriores de Presidencia y el año pasado fue ascendida a directora principal de ese órgano.

Los contactos de Sánchez

Como ha venido informando OKDIARIO, David Sánchez también trató personalmente con cargos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Este periódico ha revelado las negociaciones del hermano del presidente socialista con cargos del Ejecutivo para impulsar un proyecto de óperas, Operegrina, que contaba con un presupuesto previsto de 6 millones.

El músico participó personalmente en las reuniones con cargos del Ejecutivo y, finalmente, para dar forma a ese plan el Ministerio de Cultura firmó el 12 de abril de 2023 un protocolo con la Diputación de Badajoz, la Junta de Extremadura y la Federación Española de Universidades Populares.

Este periódico también ha publicado los contactos entre Sánchez y el Gobierno de Portugal para optar a un proyecto financiado con fondos procedentes de la Unión Europea.

En concreto, el hermano del presidente del Gobierno contactó directa y personalmente en 2022 con el gabinete del entonces primer ministro de Portugal, el también socialista Antonio Costa, para pedirle ayuda en la captación de fondos para un proyecto de óperas. Lo hizo apenas una semana después de que Pedro Sánchez y el propio Costa se reuniesen en la XXXIII Cumbre Hispano-Portuguesa, en la que ambos dirigentes renovaron su «gran sintonía», según señaló La Moncloa, y firmaron un memorándum de entendimiento para promocionar la «cultura transfronteriza».