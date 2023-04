El hombre fuerte en temas de urbanismo de la candidatura de Reyes Maroto a las elecciones del 28M, Antonio Giraldo, reconoció que la Puerta del Sol no puede tener árboles porque el suelo es una losa de hormigón que conecta con la estación de Metro. Sin embargo, ahora ha acompañado a la ex ministra en el kilómetro cero de la capital para afear precisamente que no se han plantado árboles en esta emblemática plaza.

Maroto reprocha al PP no tener un proyecto de futuro para la ciudad y, en particular, en la reforma de la Puerta del Sol no «renaturalizar» el espacio. Pide naturaleza en esa plaza para que sea un «punto de encuentro». No obstante, Giraldo no quería «árboles o arbustos» por ser inviables y porque Sol tenía que ser «un espacio vacío».

«La Puerta del Sol es un cruce de vidas, de caminos, de intercambio y de reivindicación. Es la Plaza a la que toda España mira alguna vez. Incluso alguna vez el mundo entero la ha mirado. Es el concepto más puro del ágora griega o el foro romano. La plaza necesita ser un espacio vacío. Necesitamos grandes espacios de encuentro donde manifestarse, donde celebrar cada año nuevo, donde hacer un 15M, o donde proclamar una segunda república. Un espacio que trasciende más allá del físico», relataba el urbanista del PSOE el pasado 15 de julio de 2022.

No es que la imposibilidad de plantar en un suelo casi hueco por las estaciones de metro y cercanías sólo nos dejase la opción de pequeños árboles o arbustos en macetas con carácter más ornamental que funcional, es que la plaza necesita ser un espacio vacío. ¿Que por qué? pic.twitter.com/nFRMO05xS4 — Antonio Giraldo (@giraldeo) July 15, 2022

Este candidato a concejal afirmó de forma contundente: «La Puerta del Sol nunca, jamás, ha tenido árboles ni ha sido una plaza estancial». Recuerda además que el suelo de la plaza es «casi hueco» por las estaciones de Metro y Cercanías y que el espacio «necesita ser un espacio vacío». «¿Cómo hubiera quedado esa foto del 15M que dio la vuelta al mundo en una plaza arbolada?», se preguntaba para añadir que todas las grandes capitales europeas tienen plazas emblemáticas como esta de asfalto.

«Necesitamos ciudades verdes y muchas plazas arboladas, pero necesitamos también grandes espacios de encuentro donde manifestarse, donde celebrar cada año nuevo, donde hacer un 15M, o donde proclamar una Segunda República», alegaba entonces Antonio Giraldo en unas publicaciones que aún siguen disponibles en la Red.

Esperad que hay más, muchos más. ¿Por qué allí nos maravillamos con sus espectaculares plazas y aquí nos acomplejamos porque no le hemos puesto arboles? Porque esto, amigos, amigas, no va de plaza arbolada o no arbolada. Estas plazas tienen una función que va más allá. Sol igual. pic.twitter.com/HDEp7McS5d — Antonio Giraldo (@giraldeo) July 15, 2022

En su carrera electoral por el 26M, Maroto se está caracterizando por hacer una oposición al Gobierno de Almeida sin conocer el fondo de las cuestiones. Ha reprochado retrasos en la licencia de reforma del Palacio de Congresos cuando es el Ministerio de Turismo el que no entrega la documentación al Ayuntamiento. También ha prometido avances que ya están culminados o en marcha. Además, Maroto ha metido la pata en aspectos tan básicos como saber el número de distritos de los que consta la capital. Habló de 25 distritos cuando Madrid se compone de 21.