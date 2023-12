El dirigente de Podemos y ex director general de Derechos Animales del anterior Gobierno de coalición, Sergio García Torres, ha dimitido de sus cargos orgánicos en el partido morado este miércoles a través de una carta donde expresa que no comparte «la deriva estratégica de los últimos meses». También critica a Sumar por la «ausencia de metas y objetivos del espacio». Se une así a una lista de cargos del partido que han abandonado la formación en los últimos días.

Anuncio mi baja de la dirección de podemos, así como mi cese como DG de Derechos Animales.

Hemos hecho historia en los derechos de los animales y seguiremos haciendo historia. Explico en esta carta 👇 pic.twitter.com/rkBWwO6605 — Sergio Torres (@SergioGaTorres) December 20, 2023

García Torres pone en valor que en esa etapa consiguieron «sacar adelante 3 leyes nacionales que avanzan en derechos de los animales» junto al «por aquel entonces Vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias Turrión». También denuncia que durante esos años, sufrió «ataques e incluso la persecución personal».

A pesar de que no estará en el nuevo Ejecutivo, celebra en su misiva que las últimas elecciones supusieron «un momento de alivio para muchos y muchas» porque, para el ex dirigente de Podemos, «supuso la confirmación del mantenimiento de los avances» que habían «impulsado desde el Gobierno». García Torres valora que para el mantenimiento de esas medidas «pasaba por mantener el gobierno de coalición».

«Me hace dar un paso a un lado»

Sin embargo, se muestra crítico con la postura del que era, hasta ahora, su partido. «Podemos ha decidido no aceptar estar en este Gobierno, decisión que no puedo compartir», expresa en su carta, compartida a través de sus redes sociales. «Esta cuestión me hace dar un paso a un lado, no pudiendo seguir al frente de mis responsabilidades orgánicas en la dirección del partido, así como mi participación en el órgano de dirección de Podemos», argumenta Sergio García Torres en su perfil. Además, ataca a «la dirección de Podemos» porque se ha aleajado de «avanzar en derechos para los que no tienen voz».

Sobre Sumar, el ex director general de Derechos Animales censura su posición política. De la formación que ha fundado Yolanda Díaz dice no «compartir la ausencia de metas y objetivos del espacio». «El nuevo gobierno de coalición no se debe conformar con lo realizado, es necesario profundizar en estos avances», reprocha García Torres. Es más, critica que «Sumar ha decidido que las políticas de protección animal no son prioritarias».

El ex miembro del equipo en el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Iglesias dimite de su «representación de los órganos de Podemos» por «coherencia», al no «compartir la deriva estratégica de los últimos meses». En las últimas semanas, dejaron el partido Roberto Sotomayor, candidato a la alcadía de Podemos en Madrid; Carolina Alonso, ex portavoz de los morados en la Asamblea de la Comunidad; Alejandra Jacinto, candidata a las elecciones autonómicas de Madrid, y el coordinador general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos.

Sergio García Torres cobraba en su puesto de director general de Derechos Animales un total de 80.000 euros anuales en el Ministerio de Derechos Sociales de Podemos. Durante su mandato, aprobó una ley que acababa con los animales de trabajo, de los que dijo: «No podemos hablar de animales de trabajo porque para que un animal trabaje tiene que tener el conocimiento de que esté trabajando e incluso la posibilidad de sindicarse. Como no tienen esa posibilidad son animales asociados a trabajos, o a tareas específicas».

«La leche no es necesaria»

García Torres también declaró que el ser humano es «el único mamífero que le roba la leche a otra especie» y criticó que para conseguirla «hay que quitársela a un ternero». Además apuntó en un reportaje para La Sexta que «la leche no es necesaria».

Otra de las polémicas en las que se ha visto envuelto el ex jefe animalista de Podemos vino desde la Justicia. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó una denuncia suya contra la Real Federación Española de Caza (RFEC) por un vídeo en el que la entidad desgranaba punto por punto la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. «Posiblemente los términos de la discrepancia no sean los más correctos, pero ello no implica que revistan trascendencia penal», concluía la Sala número 5 de la Audiencia Provincial.