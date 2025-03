El Gobierno segregará a los alumnos según cómo respondan a la pregunta: «¿España le debe mucho a Franco?»

El Gobierno lleva a las aulas su particular obsesión por la Guerra Civil y la dictadura de Franco. El Ejecutivo promueve la enseñanza de la autodenominada «memoria democrática» a través de siete unidades didácticas para las asignaturas de Geografía e Historia, Historia de España y Educación en Valores Cívicos y Éticos, que abarcan desde Secundaria a Bachillerato. Además de la parte teórica, estas unidades incluyen distintos juegos y actividades de aprendizaje. El material ha sido elaborado por la Fundación Cives, vinculada al Gobierno a través de un convenio para «la realización de actuaciones en materia de sensibilización y formación en memoria democrática». Los documentos llevan el logo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

En una de las actividades propuestas se divide a los alumnos en grupos en función de su opinión sobre Franco y la dictadura.

El objetivo de esa actividad, que lleva por nombre Barómetro de valores y se incluye en la asignatura de Historia de España de Segundo de Bachillerato, es realizar una «evaluación» sobre «el conocimiento y opinión del alumnado sobre los hechos traumáticos de la Guerra Civil y del franquismo».

«Posicionarse ideológicamente»

Los alumnos tendrán que ponerse en pie y «se divide la sala en dos partes, con dos paredes enfrentadas en los extremos». «En el medio se pone una cinta de carrocero sobre el suelo, dividiendo el espacio en dos mitades iguales, y en cada una de las paredes enfrentadas un cartel grande: en una con un sí y en otra con un no. Se pide a los y las participantes que se pongan en el medio. El profesor o profesora les dice que vamos a entablar un pequeño debate en el que no sólo hay que posicionarse ideológicamente, sino también físicamente».

«El profesor o profesora dirá en voz alta frases que son afirmaciones categóricas, referidas al tema que se va a tratar en la unidad didáctica (no valen preguntas). Una vez dicha, los participantes se sitúan a derecha o izquierda de la línea media, en la parte del sí o del no, es decir, si están de acuerdo con la expresión, se colocan en la parte del sí y si están en contra en la parte del no. Según se esté más de acuerdo o menos con la expresión enunciada, se situarán más cerca o más lejos de la cinta de carrocero, en el medio».

«Una vez posicionados y posicionadas, se pide que se inicie un pequeño debate alternativamente (de un lado y de otro), expresando cada cual por qué se ha posicionado en dicho lugar».

El alumno tendrá que situarse en un lado o en otro, según esté más o menos de acuerdo con determinadas afirmaciones como: «En la Guerra Civil mataron tanto unos como otros, fueran del bando que fueran», «si la guerra la hubiera ganado la República, habría existido la misma represión que con el franquismo», «España le debe mucho a Franco y a sus 40 años de paz», «las heridas de la guerra se cerraron hace ya mucho tiempo y no merece la pena reabrirlas», «lo que pasó durante la Guerra Civil no podría volver a pasar en la sociedad actual» o «quienes muestran más interés en estas cuestiones de la Guerra Civil son personas de izquierda o muy implicadas en la política».

En otra de las actividades que incluyen estos materiales impulsados por el Gobierno sobre Franco se plantea una reflexión tras visionar un vídeo de la apertura de una fosa de la Guerra Civil o visitar los llamados «lugares de memoria democrática», designados por el Ejecutivo.

Según se indica, el proyecto apoya al profesorado y a las comunidades escolares y «busca contribuir a la efectividad de la enseñanza de la Memoria Democrática incorporada a nuestro sistema educativo por medio de los Reales Decretos que establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas para Bachillerato, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Primaria aprobados por el Gobierno del Estado para el desarrollo de la Lomloe, y cuya implantación también contempla y mandata la Ley de Memoria Democrática aprobada por las Cortes Españolas».

A través de estas unidades didácticas, se analizan distintas etapas de la Historia de España, deteniéndose en la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura, la Transición y la democracia.

«España en libertad»

El Gobierno se encuentra actualmente volcado en la celebración del 50 aniversario de la muerte del dictador Franco a través del proyecto España en libertad. Un centenar de actos, que tendrán lugar a lo largo de todo este año, que incluyen mesas redondas, exposiciones y distintas actividades en el ámbito educativo.

El Ejecutivo pretende aprovechar políticamente esta agenda para presentarse como bandera de los derechos y libertades frente a la oposición de «ultraderecha»: «Si hoy estamos aquí, es porque al final triunfaron la libertad y la democracia, pero esa victoria nunca es definitiva. Hoy, discursos de reivindicación de la dictadura profanan hasta el templo de la democracia que es el Congreso de los Diputados. El peligro de involución, por tanto, es real, y crece allí donde se pervierte el sentido de una de las palabras más hermosas de nuestra lengua, la palabra concordia», advirtió Pedro Sánchez en su presentación. El Gobierno ha recurrido al Constitucional las «leyes de concordia» impulsadas por el PP y Vox en varias autonomías, en contraposición a la llamada Ley de «memoria democrática» que Sánchez aprobó en 2022 con el apoyo de Bildu.

Para la conmemoración de los 50 años sin Franco, el Gobierno ha nombrado una comisionada especial y un «comité de expertos», que se encargarán de diseñar las distintas actividades.

Moncloa también trata de instrumentalizar la figura del Rey. Recientemente, por ejemplo, utilizó la visita de Felipe VI y Letizia al campo de concentración de Auschwitz para publicitar el programa España: 50 años en libertad, pese a que ese acto, al que acudieron representantes de las monarquías de toda Europa, no estaba relacionado con el dictador.